فاصله نجومی مسی با تعقیبکنندگان؛ نابغه آرژانتینی در قله تاثیرگذاری
آمارهای جدید نشان میدهد که لیونل مسی با تکیه بر نبوغ ذاتی خود، فصلی تازه از درخشش را رقم زده و به تنهایی در صدر لیست بازیکنانی قرار گرفته که بیشترین نقش را در ثبت گلها و پاسگلهای دنیای فوتبال ایفا میکنند.
به گزارش ایلنا، جدیدترین دادههای منتشر شده از سوی مرکز مطالعات فوتبال (CIES)، پرده از آماری برداشته که نشان میدهد لیونل مسی، با وجود حضور در لیگی متفاوت، همچنان استانداردهای اثرگذاری در دنیای فوتبال را تعیین میکند. این پژوهش که عملکرد بازیکنان در ۶۷ لیگ معتبر جهان را طی یک سال گذشته (منتهی به مارس ۲۰۲۶) زیر ذرهبین قرار داده، ترکیبی از نبوغ کهنهکاران و ظهور پدیدههای جوان را به تصویر میکشد.
لیونل مسی با ثبت کارنامهای خیرهکننده شامل ۳۷ گل و ۲۲ پاس گل (مجموعاً ۵۹ مشارکت مستقیم)، با اختلافی فاحش نسبت به رقبای خود در رتبه اول ایستاده است. نکته حائز اهمیت این گزارش، استفاده از «امتیاز وزنی» است؛ شاخصی که علاوه بر تعداد گل، سطح کیفی مسابقات و قدرت حریفان را نیز لحاظ میکند. در این ردهبندی، مسی با امتیاز ۶۶.۳ بالاتر از کیلیان امباپه (۶۵.۴) قرار گرفته است. پس از این دو، زوج آتشین بایرن مونیخ یعنی هری کین و مایکل اولیسه، رتبههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند.
این فهرست به خوبی گویای تداوم درخشش ستارگان قدیمی و شتاب گرفتن نسل جدید است:
جوانترین ستاره: لامین یامال، اعجوبه بارسلونا، با تنها ۱۸.۶ سال سن و ثبت ۲۹ مشارکت در گل، جوانترین بازیکن در میان ۱۰۰ نفر برتر جهان است.
نماد تداوم: در نقطه مقابل، کریستیانو رونالدو در آستانه ۴۱ سالگی، همچنان در لیگ عربستان ماشین گلزنی محسوب میشود. او با نقشآفرینی در ۳۱ گل تیمش، ثابت کرده که سن برای او تنها یک عدد است.
بخش دیگری از این گزارش به ستارههای شاغل در لیگ قطر اختصاص دارد که توانستهاند امتیازات قابل توجهی را از CIES دریافت کنند:
اکرم عفیف: ستاره السد با ۳۲ مشارکت گل (۱۸ گل و ۱۴ پاس گل)، یکی از کارآمدترین بازیکنان آسیاست. آمار خیرهکننده او نشان میدهد که هر ۶۵.۹ دقیقه، یک بار در جریان گلزنی تیمش نقش مستقیم ایفا کرده است.
ژوائو پدرو: مهاجم برزیلی قطر اسسی نیز با ۲۴ اثرگذاری مستقیم بر روی گلها، نام خود را در کنار بزرگان این فهرست ثبت کرده است.
دادههای CIES تایید میکند که فوتبال امروز، در عین حال که به شدت تحت تاثیر استعدادهای نوظهوری مثل یامال و اولیسه قرار دارد، هنوز نتوانسته جایگزینی برای ضریب هوشی و تاثیرگذاری فوقستارههایی مانند مسی و رونالدو پیدا کند. این گزارش نشان میدهد که تجربه، همچنان در تعیین نتایج نهایی مسابقات، حرف اول را میزند.