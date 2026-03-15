ریسک حسابشده آربلوا در استفاده از بازیکنان جوان
آلوارو آربلوا در دیدار تیمش برابر الچه با تصمیمی جسورانه در نحوه استفاده از بازیکنانی که خارج از سهمیه تیم اول محسوب میشوند، توجهها را جلب کرد؛ تصمیمی که او با آگاهی از محدودیتهای قانونی و با دقت فراوان تا آستانه مرز مجاز پیش برد.
به گزارش ایلنا، آلوارو آربلوا در تقابل با الچه، با تسلط کامل بر آییننامه جدید فدراسیون، ریسک بزرگی را به جان خرید و از ظرفیت بازیکنان آکادمی تا آخرین حد مجاز استفاده کرد. این مانور تاکتیکی که با دقت میلیمتری انجام شد، نشاندهنده اشراف کامل کادر فنی به تغییرات مقررات انضباطی در فصل جاری است.
برخلاف فصول گذشته که تمرکز قانون بر حضور حداقلی بازیکنان تیم اصلی بود، حالا مقررات بر «سقف مجاز» بازیکنان غیرسهمیه (آکادمی) متمرکز شده است. بر اساس این بند جدید، هر تیم مجاز است حداکثر از چهار بازیکن آکادمی بهصورت همزمان در ترکیب بهره ببرد. مزیت حیاتی این تغییر در آنجاست که اگر تیمی با هفت بازیکن اصلی و چهار بازیکن آکادمی در زمین باشد و یکی از مهرههای اصلی اخراج شود، دیگر با خطر بازنده اعلام شدن (به دلیل برهم خوردن نصاب) مواجه نخواهد شد؛ اتفاقی که در فصول قبل یک کابوس قانونی محسوب میشد.
آربلوا بازی را با ترکیبی کاملاً قانونی و تنها با حضور یک بازیکن از کاستیا (تیاگو پیتارش) آغاز کرد. اما با گذشت زمان، او به تدریج مهرههای جوان را به ترکیب تزریق کرد:
۱. در اولین گام، یانیس، آردا گولر و گونسالو وارد میدان شدند.
۲. سپس با ورود دیگو آگوآدو، تعداد بازیکنان غیرسهمیه افزایش یافت.
۳. در نهایت، با ورود مانوئل آنخل و پالاسیوس در آخرین پنجره تعویض، آربلوا به مرز نهایی قانون رسید.
او با خروج همزمان پیتارش، اجازه نداد تعداد بازیکنان آکادمی از عدد ۴ فراتر برود. به این ترتیب، رئال مادرید مسابقه را در حالی به پایان رساند که دقیقاً ۷ بازیکن از لیست اصلی و ۴ بازیکن از کاستیا در زمین حضور داشتند. این چیدمان، اگرچه در نگاه اول برای تماشاگران نگرانکننده و شبیه به یک تخلف انضباطی به نظر میرسید، اما در واقع یک محاسبه دقیق از سوی آربلوا بود تا بدون نقض قانون، بیشترین فضا را برای درخشش استعدادهای جوان فراهم کند.