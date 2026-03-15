رودری: برای شکست دادن رئال باید همه چیز را تغییر دهیم
رودری هرناندس، پس از عملکردی ناامیدکننده تیمش در هفته اخیر، با انتقادی صریح از وضعیت فعلی سیتی گفت که ادامه این روند، موفقیت در برابر رئال مادرید را غیرممکن میکند.
به گزارش ایلنا، پس از تساوی یک بر یک منچسترسیتی برابر وستهم، رودری هرناندس مقابل خبرنگاران قرار گرفت و بدون پنهانکاری از عملکرد تیمش انتقاد کرد. هافبک اسپانیایی سیتی در شرایطی صحبت میکرد که تنها چند روز تا دیدار حساس برابر رئال مادرید در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا باقی مانده است؛ مسابقهای که قرار است در ورزشگاه اتحاد برگزار شود.
رودری با اشاره به امتیازاتی که سیتی در رقابت با صدر جدول از دست داده، تأکید کرد تیمش باید هرچه سریعتر سطح بازی خود را بالا ببرد. به گفته او، اگر سیتی نتواند اشتباهات اخیر را برطرف کند، عبور از سد رئال مادرید در اروپا کار بسیار دشواری خواهد بود.
او در گفتوگو با کادنا سر درباره بازی رفت هم گفت: «چیزهای زیادی یاد گرفتیم، اما این رقابت رفت و برگشت است.»
آیا از نتیجه بازی مقابل وستهم ناامید شده است؟ «بله، کمی ناامید هستم، اما این تا حدی روند این فصل ما بوده است. در یکسوم پایانی زمین مشکل داریم. آن کیفیت لازم برای زدن ضربه نهایی و گل آخر. شاید همین مسئله خیلی به ما ضربه زده، اما در فوتبال مهمترین چیز این است که توپ را داخل دروازه بفرستی. با این روش مقابل رئال شانسی نخواهیم داشت.»
آیا تنها راه بازگشت مقابل رئال مادرید تبدیل موقعیتها به گل است؟: «کاملاً همینطور است. باید دقت بیشتری داشته باشیم و در این زمینه یک قدم جلوتر برویم. فکر میکنم بقیه چیزها را داریم؛ بازی تیمی، توانایی خلق موقعیت. درست است که در بازی قبلی نتوانستیم این کار را انجام دهیم، اما باید تیم را بالا بکشیم، چون سهشنبه بازی مهمی داریم. مهمتر از همه این است که تیم باور داشته باشد.»
وضعیت بدنی؟: «بله، حقیقتاً خیلی خوب هستم. خیلی خیلی خوشحالم. البته از نظر فردی، نه به خاطر وضعیت تیم، اما احساس میکنم هر روز بهتر میشوم. قدم به قدم.»
از بازی رفت در سانتیاگو برنابئو چه چیزهایی یاد گرفته؟ «چیزهای زیادی. اما لیگ قهرمانان اینطور است که همهچیز در دو بازی تعیین میشود و هنوز بازی برگشت باقی مانده است. باید کمی بررسی کنیم که چه کارهایی را اشتباه انجام دادیم، آنها را اصلاح کنیم و مهمتر از همه توپ را وارد دروازه کنیم.»
با فاصله ۹ امتیازی از آرسنال آیا لیگ قهرمانان آخرین امید بزرگ منچسترسیتی است؟ «ما هنوز در همه رقابتها زندهایم. آنها باید به خانه ما بیایند و ما هم یک بازی کمتر داریم. در فوتبال چیزهای سختتر از این را هم دیدهام. نمیخواهم انکار کنم که کار دشوار است، اما تا آخر خواهیم جنگید. این ذهنیت تیم است.»
درباره فینالیسیما: «واقعیت این است که هیچ اطلاعی نداریم. وقتی بیانیهای منتشر شود یا مشخص شود بازی کجا برگزار میشود، آن وقت خواهیم دانست.»
آیا مشتاق بازی مقابل آرژانتین هستید؟: «همیشه. آرژانتین در حال حاضر ثابت کرده که در سطح تیمهای ملی بهترین تیم جهان است و تیمی است که باید شکست داده شود. چنین بازیای صحنه زیبایی است تا نشان دهیم ما هم میتوانیم بهترین تیم دنیا باشیم.»