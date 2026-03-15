آمادگی بالای نیوکاسل برای رویارویی با بارسلونا
برد شیرین و روحیه‌بخش مقابل چلسی، بهترین خبر ممکن برای هواداران نیوکاسل قبل از بازی بزرگ با بارسلونا بود.

به گزارش ایلنا، نیوکاسل در شبی موفق در استمفورد بریج توانست با نتیجه یک بر صفر از سد چلسی عبور کند؛ بردی ارزشمند که پس از سال‌ها انتظار برای این تیم در خانه آبی‌های لندن رقم خورد و روحیه شاگردان ادی هاو را پیش از دیدار مهم اروپایی مقابل بارسلونا بالا برد.

تنها گل این مسابقه در دقیقه ۱۸ به ثمر رسید؛ جایی که آنتونی گوردون روی پاس دقیق جو ویلوک موفق شد دروازه چلسی را باز کند و تیمش را پیش بیندازد. پس از این گل، نیوکاسل چند موقعیت مناسب دیگر هم برای افزایش اختلاف داشت، اما عملکرد خوب روبرت سانچز درون دروازه چلسی اجازه نداد اختلاف بیشتر شود.

این پیروزی برای نیوکاسل در شرایطی به دست آمد که چند مهره کلیدی این تیم از جمله برونو گیمارش و ساندرو تونالی به دلیل بیماری در ترکیب حضور نداشتند. با این حال، تیم ادی هاو با سازمان دفاعی مناسب و استفاده از ضدحملات، توانست برتری خود را حفظ کند.

چلسی در نیمه نخست مالکیت توپ بیشتری داشت، اما حملات این تیم چندان خطرناک نبود و خط دفاع نیوکاسل به‌خوبی آن‌ها را مهار کرد. در نیمه دوم نیز آبی‌های لندن برای جبران نتیجه فشار بیشتری وارد کردند و با ورود دلپ صاحب یک فرصت جدی شدند، اما آرون رمزدیل با واکنشی به‌موقع دروازه تیمش را بسته نگه داشت.

در ادامه بازی نیز هر دو تیم فرصت‌هایی برای گلزنی داشتند، اما ویلوک و دلپ نتوانستند از موقعیت‌های خود استفاده کنند. در نهایت بازی با همان تک گل گوردون به پایان رسید تا نیوکاسل به یک برد ارزشمند دست پیدا کند.

این شکست برای چلسی ضربه‌ای به امیدهای این تیم برای کسب سهمیه رقابت‌های اروپایی بود. در مقابل، نیوکاسل با روحیه‌ای بالا حالا خود را برای دیدار حساس مقابل بارسلونا در ورزشگاه نوکمپ آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که شاگردان ادی هاو امیدوارند با همین فرم خوب در آن ظاهر شوند.

