داور بازی منچسترسیتی و رئال مادرید معرفی شد

به گزارش ایلنا، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) سرانجام نام مرد اولِ قضاوت در حساس‌ترین نبرد قاره سبز را اعلام کرد. بر این اساس، کلمان تورپن، داور سرشناس و بین‌المللی فرانسوی، وظیفه خطیر سوت زدن در دیدار برگشت از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا میان دو غول بی‌بدیل، یعنی منچسترسیتی و رئال مادرید را بر عهده خواهد گرفت؛ دوئلی نفس‌گیر که قرار است روز سه‌شنبه روی چمن مخملی ورزشگاه اتحاد برگزار شود.

تورپن که با 43 سال سن و اصالتی از شهر «اولَن»، یکی از پخته‌ترین و قابل‌اعتمادترین داوران الیت یوفا به شمار می‌رود، چهره‌ای کاملاً آشنا برای ستاره‌های هر دو تیم است. در این ماموریت فوق‌العاده دشوار، یک تیم داوری تمام‌فرانسوی او را یاری خواهند کرد؛ «نیکولا دانوس» و «بنجامین پاژ» به عنوان کمک‌داور در کنار خطوط طولی مستطیل سبز می‌دوند و «ویلی دلاژود» نیز مسئولیت‌های داور چهارم را بر دوش دارد. در اتاق حساس VAR نیز چشمان تیزبین «ژروم بریسار» و «باستیَن دُشُپی»، تک‌تک صحنه‌های مشکوک مسابقه را زیر ذره‌بین قرار خواهند داد.

این انتخاب یوفا، تقابلی تاریخی را برای تورپن رقم می‌زند. او برای یازدهمین بار در طول دوران حرفه‌ای خود، قاضی میدان در یکی از بازی‌های کهکشانی‌ها خواهد بود و از سوی دیگر، برای سومین بار است که مستقیماً نبرد رودرروی رئال مادرید و منچسترسیتی را مدیریت می‌کند. تاریخچه قضاوت‌های او در این تقابل خاص بسیار جذاب و پرگل بوده است؛ تورپن پیش از این در فوریه سال 2025 شاهد پیروزی 3-2 مادریدی‌ها بود و در دسامبر همان سال (2025)، برد 2-1 شاگردان پپ گواردیولا را سوت زد تا کفه ترازوی بردهای دو تیم با قضاوت او کاملاً برابر باشد.

اوج درخشش و خاطره‌سازی این داور فرانسوی برای مادریدی‌ها، به فینال فراموش‌نشدنی لیگ قهرمانان اروپا در سال $2022$ در پاریس بازمی‌گردد؛ شبی که با تک‌گل طلایی وینیسیوس جونیور مقابل لیورپول، چهاردهمین تاج‌گذاری پادشاه اروپا رقم خورد و تورپن سوت پایان آن را به صدا درآورد. علاوه بر این فینال تاریخی، تورپن کارنامه درخشانی در قضاوت بردهای رئال مادرید دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به پیروزی‌های این تیم برابر لودوگورتس (در سال 2014)، آ اس رم (2018)، اینتر میلان (2020)، چلسی (2022)، ناپولی (2023) و همچنین برد شیرین دربی مادرید مقابل اتلتیکو در مارس 2025 اشاره کرد.

در سمت مقابل میدان، سیتیزن‌ها نیز با سبک داوری این مرد فرانسوی غریبه‌ نیستند. تورپن تاکنون 8 بار نبردهای منچسترسیتی در رقابت‌های اروپایی را سوت زده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تقابل‌های حساس نماینده انگلیس برابر تیم‌های شالکه، بروسیا مونشن‌گلادباخ، یوونتوس و بایرن مونیخ اشاره کرد.

همچنین بد نیست بدانید که این داور باتجربه در آخرین ماموریت خود در فصل جاری لیگ قهرمانان، پیروزی قاطع 4-1 اتلتیکو مادرید مقابل کلوب بروخه را به شکلی بی‌نقص قضاوت کرده بود و حالا با بالاترین سطح آمادگی روانی و فیزیکی، پا به چمن اتحاد خواهد گذاشت تا سرنوشت یکی از صعودکننده‌ها به جمع هشت تیم برتر اروپا را با سوت‌های خود رقم بزند.

