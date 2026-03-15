حمایت تمام‌قد کریک از مگوایر: جای او در جام جهانی است

مایکل کریک، سرمربی منچستریونایتد معتقد است فرم بی‌نظیر این روزهای مگوایر جای هیچ شکی باقی نمی‌گذارد و توماس توخل باید این صخره انگلیسی را با خود به جام جهانی ببرد.

به گزارش ایلنا، کریک از تأثیر قابل توجه که این مدافع باتجربه از زمان روی کار آمدن در تیم گذاشته، بسیار راضی است.

مربی موقت منچستریونایتد می‌گوید: «هری بسیار خوب بازی کرده است، به‌ویژه اگر به همین گذشته نه چندان دور نگاه کنید که او برای مدتی طولانی به دلیل مصدومیت از میادین دور بود. او بلافاصله پس از ورود ما به تیم بازگشت، بنابراین در طول هفته‌ها و مسابقات کمی او را مدیریت کردیم تا از نظر بدنی به سرعت مطلوب برسد. فکر می‌کنم او فقط تجربه و آرامش خود را در موقعیت‌های خاص به نمایش گذاشته است.»

کریک افزود«او می‌داند حضور در این سطح چه حسی دارد، می‌داند چه چیزی لازم است و تا اینجا بسیار خوب عمل کرده است.

هر اتفاقی که قرار است در تیم ملی انگلیس بیفتد، رخ خواهد داد، اما او قطعاً خود را دوباره به جمع گزینه‌ها بازگردانده است، البته اگر اصلاً زمانی از این جمع خارج شده بود.

او قطعاً در فهرست مدعیان است و از دیدگاه من، امیدوارم انتخاب شود و به جام جهانی برود.»

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
