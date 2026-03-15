دیوار آنفیلد فرو نمیریزد؛ ماندگاری شماره یک در لیورپول
باشگاه لیورپول رسماً بند تمدید قرارداد آلیسون را فعال کرد تا ستاره برزیلی، حداقل یک سال دیگر وظیفه حراست از دروازه تیمش را بر عهده داشته باشد.
به گزارش ایلنا، مدیران باشگاه لیورپول در یک اقدام استراتژیک و حیاتی، بند تمدید 12 ماهه قرارداد آلیسون بکر، سنگربان بیبدیل و کلیدی خود را رسماً فعال کردند. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه معتبر «لیورپول اکو»، با فعالسازی این بند ویژه در قرارداد فعلی، دیوار برزیلی مرسیسایدیها تا تابستان سال 2027 در حصار آنفیلد باقی خواهد ماند تا خیال کادر فنی و هواداران از داشتن یکی از آمادهترین دروازهبانان جهان برای فصول آینده کاملاً آسوده باشد.
ریشه این تمدید به توافق استراتژیک سال 2021 بازمیگردد؛ زمانی که این ستاره ملیپوش برزیلی یک قرارداد 555 ساله جدید را با لکلکها به امضا رساند. در دل این قرارداد، گزینه تمدید برای یک سال بیشتر گنجانده شده بود که حالا مدیریت لیورپول بدون اتلاف وقت آن را به اجرا درآورده است. «زه ماریا نس»، مدیر برنامههای آلیسون، عصر روز شنبه در گفتگویی اختصاصی با پایگاه خبری «WinWin» بر این اتفاق مهم مهر تایید زد و با صراحت اعلام کرد: «ما به تازگی پروسه تمدید قرارداد با باشگاه لیورپول را نهایی کردیم.»
با ثبت این قرارداد جدید، آلیسون که اکنون در سن 33 سالگی و دوران پختگی کامل حرفهای خود به سر میبرد، در مسیر ثبت یک دستاورد ماندگار قرار گرفته و دوران حضورش در جمع قرمزهای بندر لیورپول را به عدد شگفتانگیز 9 سال متوالی خواهد رساند.
مرد شماره یک آنفیلد که در تابستان سال 2018 با انتقالی پر سر و صدا و با مبلغ 65 میلیون پوند از آاس رم ایتالیا به این تیم پیوست، در این سالها بسیار فراتر از یک دروازهبان ظاهر شده است. او با واکنشهای معجزهآسا، رهبری خط دفاعی و مهارت بینظیرش در بازی با پا، یکی از ستونهای اصلی دوران طلایی لیورپول بوده و حالا با این تمدید قرارداد، قرار است همچنان به عنوان قلب تپنده خط دفاعی، به ماجراجویی و تاریخسازی خود در فوتبال جزیره ادامه دهد.