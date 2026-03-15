تولد یک نابغه

مکس دومان جوان‌ترین گلزن تاریخ لیگ جزیره شد

مکس دومان با گلزنی در مسابقات این فصل ثابت کرد که سن فقط یک عدد است. او عنوان جوان‌ترین گلزن تاریخ جزیره را از آن خود کرده است.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که سایه تلخ یک تساوی ناامیدکننده روی سر آرسنال سنگینی می‌کرد و به نظر می‌رسید نبرد با اورتون بدون برنده به پایان می‌رسد، میکل آرتتا در دقیقه ۷۵ دست به یک تعویض طلایی زد و پدیده جدید آکادمی هیل اند را وارد مستطیل سبز کرد. ورود مکس دومان خیلی زود ورق را به سود توپچی‌ها برگرداند؛ چرا که در دقیقه ۸۹، ارسال کرنر زهرآگین این بازیکن از سمت راست زمین پس از برخورد با هینکاپیه، درست در فاصله سه متری دروازه زیر پای دیگر یار تعویضی یعنی ویکتور گیوکرش افتاد تا این مهاجم در یک موقعیت کاملاً تک‌به‌تک، گل برتری را به ثمر برساند.

تیم اورتون که در دقایق تلف‌شده چیزی برای از دست دادن نداشت، برای زدن گل تساوی سراپا حمله شد و روی یک ضربه کرنر، حتی جوردن پیکفورد، سنگربان این تیم نیز به محوطه جریمه آرسنال نفوذ کرد. اما این ریسک بزرگ تاوان سنگینی داشت؛ مدافعان آرسنال توپ را به سرعت دفع کردند و مکس دومان در لبه محوطه جریمه خودی، استارت یک ضدحمله ویرانگر را زد. این الماس نوجوان ابتدا به زیبایی بازیکن پیش‌رویش را از جریان بازی خارج کرد و در ادامه با یک حرکتی تکنیکی و خیره‌کننده در میانه میدان، کیه‌ران دوزبری هال را فریب داد و ستاره اورتون را نقش بر زمین کرد. با جا ماندن این بازیکن، تمام طول نیمه زمین حریف در مقابل دومان خالی بود تا او با یک فرار تماشایی توپ را تا محوطه جریمه پیش ببرد و با باز کردن دروازه خالی از دروازه‌بان، سکوهای هواداران آرسنال را به مرز جنون برساند.

این گل تاریخی باعث شد تا دومان با ۱۶ سال و ۷۳ روز سن، عنوان ارزشمند جوان‌ترین گلزن تمام ادوار لیگ برتر انگلیس را به نام خود سند بزند. پیش از این، رکورد مذکور در دستان جیمز وون قرار داشت که در آوریل سال ۲۰۰۵ با پیراهن اورتون و در سن ۱۶ سال و ۲۷۰ روز دروازه کریستال پالاس را فروریخته بود؛ رکوردی جاودانه که سرانجام پس از ۲۱ سال مقاومت، توسط ستاره نوظهور لندنی‌ها شکسته شد.

اما افتخارآفرینی این پدیده به همین جا ختم نشد و او همزمان لقب جوان‌ترین گلزن تاریخ باشگاه آرسنال را نیز تصاحب کرد. این جایگاه پیش‌تر در انحصار سسک فابرگاس اسپانیایی بود که در دسامبر سال ۲۰۰۳ و در جریان دیدار مقابل ولورهمپتون در جام اتحادیه، با ۱۶ سال و ۲۱۲ روز سن موفق به گلزنی شده بود. بدین ترتیب، مکس دومان توانست پس از ۲۳ سال، این رکورد تاریخی را هم از چنگ اسطوره پیشین توپچی‌ها درآورد و شب رویایی خود را تکمیل کند.

