واکنش کریس از قلب اسپانیا
تشویق ایستاده کاپیتان برای طوفان پنجگله النصر
کاپیتان النصر پس از پیروزی ۵ بر صفر همتیمیهایش مقابل الخلیج در هفته بیستوششم لیگ عربستان، با ارسال پیامی از مادرید به تمجید از این عملکرد درخشان پرداخت.
به گزارش ایلنا، ماشین گلزنی النصر حتی بدون حضور کاپیتان نامدارش هم ترمز بریده است! زردپوشان ریاض در ایستگاه بیستوششم رقابتهای لیگ حرفهای عربستان، در یک نمایش مقتدرانه و بینقص، میزبان خود الخلیج را با پنج گل در هم کوبیدند. این پیروزی که دوازدهمین برد متوالی شاگردان ژرژ ژسوس به شمار میرود، باعث شد تا آنها با ۶۷ امتیاز، جایگاه خود را در صدر جدول میخکوب کرده و فاصله سه امتیازیشان را با الهلالِ رده دومی حفظ کنند.
جشنواره گل النصریها خیلی زود استارت خورد و نبض بازی در اختیار میهمان قرار گرفت. در دقیقه ۳۰، عبدالله الحمدان با یک ضربه دقیق قفل دروازه الخلیج را شکست. با شروع نیمه دوم، موج حملات زردپوشان کوبندهتر شد و ایمن یحیی در دقیقه ۵۴ اختلاف را دوبرابر کرد تا خیال تیمش از بابت سه امتیاز راحت شود. اما این تازه آغاز طوفان بود؛ ژائو فلیکس، ستاره پرتغالی النصر، با یک دبل تماشایی خط دفاعی حریف را ویران کرد و در نهایت، آنجلو گابریل در اولین دقیقه از وقتهای تلفشده (۹۰+۱) تیر خلاص را شلیک کرد تا یک برد پنجستاره در کارنامه صدرنشین ثبت شود.
از نظر آماری و مالکیت توپ، کفه ترازو تقریبا برابر بود، اما تفاوت اصلی را بیرحمی و زهرآگین بودن خط حمله النصر در محوطه جریمه رقم زد. بازیکنان الخلیج در چند صحنه تلاش کردند تا دروازه بنتو را فرو بریزند و به بازی برگردند، اما سد دفاعی و هوشیاری سنگربان النصر مانع از فروپاشی دروازه میهمان شد.
ارزش این پیروزی زمانی بیشتر به چشم میآید که بدانیم النصر بزرگترین اسلحه خود را در اختیار نداشت. کریستیانو رونالدو، رهبر و کاپیتان این تیم، به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه همسترینگ در این نبرد غایب بود و روند درمانی خود را در شهر مادرید سپری میکند.
در دیگر دیدارهای حساس این هفته که در کورس قهرمانی تاثیرگذار بود، الهلال با یک برد اقتصادی و یک بر صفر مقابل الفتح، همچنان سایه به سایه النصر حرکت میکند، اما شکست تلخ ۳ بر ۲ الاهلی در تقابل با القادسیه، باعث شد تا این تیم بیش از پیش از رویای قهرمانی فاصله بگیرد.
با وجود دوری از مستطیل سبز، کاپیتان پرتغالی النصر از فرسنگها دورتر محو تماشای قدرتنمایی همتیمیهایش بود و بلافاصله پس از سوت پایان بازی، در صفحه اجتماعی X خود نوشت:«به شما افتخار میکنیم! ما همچنان به جلو حرکت میکنیم!»