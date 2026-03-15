به گزارش ایلنا، با وجود برنامه‌ریزی‌های اولیه برای برگزاری یک تورنمنت دوستانه چهارجانبه در شهر امان، پایتخت اردن، شرایط خاص و تحولات اخیر منطقه خاورمیانه باعث ایجاد تردیدهایی جدی درباره برگزاری این رقابت‌ها شد و حتی در مقطعی خبرهایی از احتمال لغو کامل دیدارهای دوستانه تیم ملی ایران برابر کاستاریکا و نیجریه منتشر شد. تورنمنتی که قرار بود با حضور تیم‌های ملی اردن، ایران، نیجریه و کاستاریکا برگزار شود و بخش مهمی از برنامه آماده‌سازی این تیم‌ها در فیفادی فروردین‌ماه به شمار می‌رفت.

در نهایت اما فدراسیون فوتبال اردن با بررسی گزینه‌های مختلف، تصمیم تازه‌ای اتخاذ کرد و محل برگزاری این رقابت‌ها را تغییر داد. بر اساس تصمیم جدید مسئولان فدراسیون اردن، این تورنمنت دوستانه به جای امان در شهر آنتالیای ترکیه برگزار خواهد شد؛ شهری که طی سال‌های اخیر بارها میزبان اردوها و مسابقات تدارکاتی تیم‌های ملی و باشگاهی بوده است.

فدراسیون فوتبال اردن روز شنبه به صورت رسمی اعلام کرد که مسابقات تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه که قرار بود در پایان ماه مارس برگزار شود، به دلیل شرایط فعلی منطقه و محدودیت‌های مربوط به سفر، از پایتخت اردن به آنتالیا منتقل شده است. در این رقابت‌ها، علاوه بر تیم ملی اردن، تیم‌های ملی ایران، نیجریه و کاستاریکا نیز حضور خواهند داشت؛ تورنمنتی که به عنوان بخشی از برنامه آماده‌سازی تیم‌ها برای حضور در مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک تعریف شده است.

با این تصمیم، تیم ملی ایران که تصور می‌شد برنامه آماده‌سازی‌اش در فیفادی فروردین با ابهام یا حتی لغو مواجه شود، بار دیگر به چرخه اردوها و مسابقات تدارکاتی بازگشت. ملی‌پوشان ایران حالا باید راهی ترکیه شوند تا اردوی خود را برگزار کنند و در دو دیدار دوستانه مقابل تیم‌های قدرتمند نیجریه و کاستاریکا به میدان بروند.

در همین راستا، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران با هماهنگی امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، باید در روزهای آینده شرایط برگزاری اردو را نهایی کنند. تاکنون جزئیات دقیقی درباره زمان آغاز اردو و محل دقیق اقامت و تمرین تیم ملی اعلام نشده است، اما انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی رسمی در این خصوص به‌زودی انجام شود. با توجه به تغییر محل مسابقات، این احتمال وجود دارد که اردوی تیم ملی از همان آنتالیا آغاز شود.

در عین حال، نحوه سفر تیم ملی ایران به ترکیه نیز به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است. با توجه به محدودیت‌ها و تعطیلی برخی خطوط هوایی، این احتمال مطرح شده که اعضای تیم ملی مجبور به سفر زمینی و مسیری طولانی و دشوار برای رسیدن به آنتالیا شوند تا بتوانند در موعد مقرر در اردوی فیفادی حاضر باشند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده برای این تورنمنت تدارکاتی چهارجانبه، نخستین دیدارها در تاریخ ۲۷ مارس (۷ فروردین) برگزار خواهد شد؛ جایی که تیم ملی اردن به مصاف کاستاریکا می‌رود و در همان روز تیم ملی ایران برابر نیجریه صف‌آرایی خواهد کرد. این مسابقات در تاریخ ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) با برگزاری دو دیدار اردن مقابل نیجریه و ایران برابر کاستاریکا به پایان می‌رسد؛ دیدارهایی که می‌تواند محک جدی و مهمی برای ملی‌پوشان ایران در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.

