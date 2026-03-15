پیام همدلی محمد مبین عظیمی برای مردم ایران (ویدیو)

پیام همدلی محمد مبین عظیمی برای مردم ایران (ویدیو)
ملی‌پوش کشتی آزاد ایران با انتشار پیامی، بر ضرورت اتحاد و همدلی مردم برای عبور از شرایط کنونی کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا،  محمد مبین عظیمی، کشتی‌گیر آزادکار وزن ۹۲ کیلوگرم تیم ملی ایران، در پیامی با ابراز همدردی با مردم نسبت به شرایط کنونی کشور، بر اهمیت همدلی و اتحاد ملی تأکید کرد.

او در سخنانی به دو زبان فارسی و کردی از مردم ایران خواست با حفظ همبستگی و همراهی، از این روزهای دشوار عبور کنند و با تکیه بر همین اتحاد، مسیر پیروزی و آینده‌ای بهتر را رقم بزنند.

عظیمی در این پیام تأکید کرد که پس از عبور از این شرایط، می‌توان با اتکا به همدلی و همبستگی مردم، دوباره کشور را ساخت و برای آبادانی آن تلاش کرد.

حجم ویدیو: 7.36M | مدت زمان ویدیو: 00:01:05 دانلود ویدیو
