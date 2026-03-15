علی نعمتی: با افتخار یک ایرانی هستم
مدافع تیم ملی فوتبال ایران با ابراز همدردی با خانواده قربانیان حوادث اخیر، بر ایستادگی و اتحاد مردم ایران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی نعمتی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، در واکنش به حوادث و درگیریهای اخیر در منطقه، با اشاره به جانباختن تعدادی از هموطنان در حادثه مدرسه شهر میناب گفت: داغ فرزندان ایران در این حادثه هرگز فراموش نمیشود و ما نیز در این غم در کنار خانوادههای داغدار هستیم.
مدافع ملیپوش فولاد خوزستان افزود: ملت ایران همواره به یاد عزیزانی هستند که در این اتفاقات جان خود را از دست دادهاند و چنین جنایتی هرگز از خاطر مردم پاک نخواهد شد.
او همچنین با اشاره به خاطرات ورزشی سالن ۱۲ هزار نفری آزادی گفت: این سالن برای بسیاری از ورزشکاران رشتههای سالنی یادآور خاطرات بزرگ است و مطمئن هستم دوباره مانند گذشته ساخته خواهد شد.
نعمتی در پایان تأکید کرد: افتخارات ایران و ایرانی در هیچ شرایطی از بین نمیرود. من با افتخار یک ایرانی هستم و دلاوری مردم ما سالها برای جهانیان روایت خواهد شد.