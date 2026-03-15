انتقاد اینزاگی از داور بازی مقابل الفتح

به گزارش ایلنا، سیمونه اینزاگی، سرمربی ایتالیایی الهلال عربستان، پس از پیروزی اقتصادی و یک بر صفر تیمش مقابل الفتح در هفته 26 لیگ روشن عربستان تاکید کرد تیمش در 45 دقیقه اول نمایش قابل قبولی ارائه نداده، اما در نیمه دوم عملکرد مناسبی ثبت کرده است.

اینزاگی در نشست خبری پایان مسابقه شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

او گفت: «در نیمه اول آن‌طور که باید ظاهر نشدیم. فاصله بین خطوط زیاد بود و فضاهای زیادی به حریف دادیم، اما در نیمه دوم این فاصله‌ها را کمتر کردیم و عملکردمان بهتر شد.»

اینزاگی ادامه داد: «تنها چیزی که مرا ناراحت و عصبانی کرد اعلام یک ضربه پنالتی علیه ما بود. به نظرم در برخی صحنه‌ها داور تصمیمات درستی نگرفت.»

سرمربی الهلال تاکید کرد: «در نیمه اول راضی نبودم، اما بعد از پایان بازی بازیکنان را جمع کردم و از آن‌ها تشکر کردم، چون در نیمه دوم نمایش بسیار بهتری داشتیم.»

او همچنین گفت: «متعب و تئو عملکرد خوبی داشتند و مراقب مراد باتنا بودند که بازیکن خطرناکی است. در نیمه اول وقتی تمبکتی را تعویض کردم، روبن نِوِس را به خط دفاع بردم و بعد از آن توانستیم از سرعت دارسی و تئو بهتر استفاده کنیم.»

اینزاگی تأکید کرد: «باید رو به جلو حرکت کنیم و به جدول لیگ و جایگاه تیم‌ها توجه نکنیم.»

او در پایان درباره مصدومیت مدافع تیمش گفت: «آسیب‌دیدگی حسان تمبکتی از ناحیه عضله همسترینگ است، اما مصدومیت او جدی نیست.»

انتهای پیام/