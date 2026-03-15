ژسوس از توقف النصر ناراضی است
سرمربی النصر پس از پیروزی تیمش مقابل الخلیج از تعطیلی رقابتهای لیگ ابراز نارضایتی کرد.
به گزارش ایلنا، النصر در چارچوب هفته بیستوششم لیگ روشن عربستان با نمایشی مقتدرانه در ورزشگاه الدمام موفق شد الخلیج را با نتیجه پرگل ۵ بر صفر شکست دهد و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکمتر کند. شاگردان ژرژ ژسوس در این مسابقه با ارائه فوتبالی هجومی و منظم از ابتدا بر جریان بازی مسلط بودند و در نهایت با اختلافی قابل توجه حریف خود را از پیش رو برداشتند. سرمربی پرتغالی النصر نیز پس از پایان بازی در نشست خبری حضور یافت و درباره عملکرد تیمش و شرایط ادامه رقابتهای لیگ صحبت کرد.
ژرژ ژسوس در ابتدای صحبتهایش گفت: «این یک پیروزی مهم و بزرگ مقابل تیم خوبی بود. ما به این برد نیاز داشتیم تا صدر جدول را حفظ کنیم. اکنون هشت فینال پیش رو داریم که باید آنها را پشت سر بگذاریم تا بتوانیم قهرمان لیگ شویم. تنها بدشانسی ما این است که لیگ درست در زمانی متوقف میشود که تیم در اوج فرم و نتایج خوب قرار دارد.»
او درباره نقش هواداران تاکید کرد: «میخواهیم هوادارانمان همچنان حمایت قدرتمند خود را ادامه دهند، زیرا رقابت بسیار فشرده است. ما به حضور پرشور آنها چه در ریاض و چه خارج از آن نیاز داریم، همانطور که امروز در الدمام شاهد حضور پرشمارشان بودیم.»
ژسوس در پاسخ به این سوال که آیا به برخی بازیکنان دستور داده برای محروم شدن مقابل النجمة عمداً کارت بگیرند، گفت: «هرگز چنین درخواستی از هیچ بازیکنی نکردهام و هرگز هم نخواهم کرد. همه مسابقات برای ما سخت و حکم فینال دارند. چند بازیکن ما در آستانه محرومیت هستند، اما از آنها میخواهیم فقط تمام توانشان را بگذارند و تمرکز داشته باشند.»
او درباره کیفیت بازیکنان داخلی این تیم در مقایسه با الهلال نیز اظهار داشت: «فکر میکنم النصر حتی از الهلال هم در تعداد بازیکنان دعوتشده به تیم ملی عربستان پیشی گرفته است. احتمالاً در آینده بازیکنان بیشتری از النصر به تیم ملی دعوت خواهند شد. در نقلوانتقالات زمستانی هم عبدالله الحمدان را از الهلال جذب کردیم، من او را از تجربه قبلیام میشناختم و اکنون هم عملکرد خوبی در تیم ما داشته است.»
او در ادامه درباره وضعیت مصدومان تیم گفت: «انتظار داریم کریستیانو رونالدو و سادیو مانه پس از وقفه لیگ به تیم برگردند. همه میدانند آنها بازیکنان بزرگی هستند و طبیعی است که گاهی به دلیل فشار مسابقات مدتی غایب باشند. مانه چند روز پیش احساس درد داشت و به همین دلیل امروز بازی نکرد، اما بعد از توقف لیگ آماده خواهد بود.»
ژسوس در پایان دوباره تأکید کرد: «بار دیگر میگویم، ناراحت هستم که لیگ در زمانی متوقف میشود که النصر در اوج آمادگی و درخشش قرار دارد.»