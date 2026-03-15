جدایی مدافع اکوادوری از چادرملو

به گزارش ایلنا، با تعطیلی مسابقات فوتبال در پی شرایط اخیر کشور، بازیکنان خارجی تیم چادرملو اردکان نیز ایران را ترک کردند. با وجود اینکه این بازیکنان در پیام‌هایی نسبت به شرایط پیش‌آمده در ایران ابراز ناراحتی کرده و خواستار پایان درگیری‌ها شده بودند، حالا احتمال جدایی یکی از آن‌ها مطرح شده است.

علیرضا بابایی، مدیرعامل باشگاه چادرملو، درباره وضعیت بازیکنان خارجی تیمش گفت: با توجه به اینکه مشخص نیست این شرایط چه مدت ادامه پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار زیادی از بازیکنان خارجی داشت. با آغاز لیگ اکوادور، احتمال دارد سگوندو پورتوکاررو قرارداد خود را فسخ کرده و به تیمی در کشورش بپیوندد.

او درباره سایر بازیکنان خارجی چادرملو نیز توضیح داد: ادسون ماردن با ما قرارداد دو ساله دارد و طبق تصمیم کمیته فنی و کادر فنی، قصد داریم او را به همراه رنی بوبوی و دیه‌گو تورس حفظ کنیم.

بابایی در پایان گفت: سایر بازیکنان خارجی نیز اعلام کرده‌اند اگر در مهلت قانونی از آن‌ها خواسته شود به ایران بازگردند، این کار را انجام خواهند داد.

