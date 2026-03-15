اعتراض هواداران پس از شکست چلسی برابر نیوکسل

به گزارش ایلنا، شکست خانگی چلسی مقابل نیوکسل، شبی پرتنش و ناامیدکننده را برای آبی‌های لندن رقم زد؛ دیداری که نه‌تنها سه امتیاز مهم را از این تیم گرفت، بلکه فضای استمفوردبریج را نیز به صحنه اعتراض هواداران تبدیل کرد. این باخت، موقعیت چلسی در مسیر رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را بیش از پیش متزلزل کرد.

چلسی در این مسابقه با نتیجه ۱–۰ مغلوب شد؛ نتیجه‌ای که با گل زودهنگام آنتونی گوردون در دقیقه ۱۸ شکل گرفت. این گل مقابل نگاه توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، به ثمر رسید و برای نیوکسل اهمیتی تاریخی داشت؛ چرا که این تیم پس از ۱۲ سال توانست دوباره در استمفوردبریج به پیروزی برسد.

با وجود دریافت گل، شاگردان چلسی در بخش‌هایی از مسابقه تیم برتر میدان بودند و به‌ویژه در دقایق ابتدایی بازی فشار زیادی روی دروازه حریف وارد کردند. وسلی فوفانا، کول پالمر، انزو فرناندز و آلخاندرو گارناچو از جمله بازیکنانی بودند که فرصت‌های گلزنی برای میزبان ساختند، اما بی‌دقتی در ضربات پایانی باعث شد این موقعیت‌ها راهی به دروازه نیوکسل پیدا نکند.

در سوی مقابل، نیوکسل با تمرکز دفاعی و استفاده حداکثری از تنها اشتباه خط دفاعی چلسی، موفق شد برتری خود را حفظ کند و سه امتیاز ارزشمند را از لندن به خانه ببرد.

پس از پایان مسابقه، نارضایتی هواداران چلسی به اوج رسید. تماشاگران که شاهد دومین شکست متوالی تیمشان در استمفوردبریج در رقابت‌های داخلی و اروپایی بودند، با هو کردن و اعتراض، بازیکنان را هنگام ترک زمین همراهی کردند؛ واکنشی که به‌خوبی شرایط بحرانی این روزهای چلسی و فاصله آن‌ها با انتظارات هواداران را منعکس می‌کرد.

