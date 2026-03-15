آمادهباش عراق برای دیدار سرنوشتساز پلیآف جام جهانی
تیم ملی فوتبال عراق خود را برای یکی از مهمترین بازیهای سالهای اخیر آماده میکند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال عراق در آستانه دیداری قرار گرفته که میتواند سرنوشت نسل فعلی این تیم را رقم بزند. عراقیها پس از بیش از دو سال حضور در رقابتهای انتخابی جام جهانی، حالا تنها یک گام تا رسیدن به مرحله نهایی فاصله دارند؛ گامی که عبور از آن به معنای پایان یک انتظار چهلساله خواهد بود.
شاگردان عراق از نوامبر ۲۰۲۳ و آغاز رقابتهای مقدماتی مسیر طولانی و پرفشاری را پشت سر گذاشتهاند. آنها در این مدت ۲۰ مسابقه انجام دادهاند و حالا طبق گزارش نشریه اتلتیک، در بازی بیستویکم باید در مونتری مکزیک مقابل برنده دیدار بولیوی و سورینام قرار بگیرند؛ مسابقهای که حکم آخرین مانع در راه صعود را دارد.
در صورت پیروزی در این پلیآف، عراق به جام جهانی تابستان امسال راه پیدا خواهد کرد. در آن صورت این تیم در گروه نهم رقابتها با فرانسه، نروژ و سنگال همگروه میشود؛ گروهی دشوار که حضور در آن نیز بهتنهایی دستاورد بزرگی برای فوتبال عراق محسوب خواهد شد.
با این حال پیش از رسیدن به زمین مسابقه، تیم ملی عراق با مشکلاتی خارج از فوتبال روبهرو شده است. تحولات امنیتی منطقه و درگیریهای مرتبط با تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک ایران در هفتههای اخیر برنامههای سفر و آمادهسازی این تیم را پیچیده کرده و حتی احتمال تعویق یا لغو مسابقه نیز مطرح شده بود.
در ابتدا قرار بود کاروان عراق از بغداد با اتوبوس راهی استانبول شود؛ سفری طولانی که حدود ۲۵ ساعت زمان میبرد. اما در نهایت تصمیم تغییر کرد و برنامه جدید این شد که تیم ابتدا بهصورت زمینی به اَمان در اردن برود و سپس از آنجا با پرواز عازم مکزیک شود. با وجود این، بسته بودن حریم هوایی عراق و شرایط امنیتی منطقه همچنان چالشهای زیادی برای هماهنگی این سفر ایجاد کرده است.
ترکیب تیم ملی عراق نیز تلفیقی از بازیکنان لیگ داخلی و چند لژیونر است. جلال حسن، دروازهبان باتجربه و کاپیتان تیم، یکی از چهرههای اصلی این نسل به شمار میرود و ایمن حسین نیز به عنوان مهاجم گلزن تیم نقش مهمی در خط حمله دارد. در کنار آنها بازیکنانی که در اروپا بازی میکنند نیز حضور دارند؛ از جمله علی الحمادی مهاجم لوتون تاون و مارکو فرجی بازیکن ونتزیا که از مهرههای کلیدی تیم محسوب میشوند.
برنامه این است که کاروان عراق تا پایان هفته آینده خود را به مکزیک برساند. پس از مشخص شدن حریف از میان بولیوی یا سورینام، این تیم در دیدار سرنوشتساز ۳۱ مارس به میدان خواهد رفت؛ مسابقهای که میتواند فوتبال عراق را پس از چهار دهه دوباره به بزرگترین صحنه جهان بازگرداند. آخرین حضور این کشور در جام جهانی به سال ۱۹۸۶ بازمیگردد و حالا هواداران امیدوارند نسل فعلی بتواند صفحه تازهای در تاریخ فوتبال عراق باز کند.