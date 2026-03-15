آربلوا: شبی فراموشنشدنی برای رئال مادرید رقم خورد
سرمربی رئال مادرید پس از پیروزی تیمش برابر الچه در سانتیاگو برنابئو، از نمایش شاگردانش و همچنین حضور پررنگ بازیکنان آکادمی در این دیدار تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، آلوارو آربلوا، سرمربی رئال مادرید، پس از دیدار مقابل الچه در سانتیاگو برنابئو که با پیروزی قاطع 4-1 همراه شد، در نشست خبری پایان بازی شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
برد امشب چقدر ارزشمند بود؟
«خیلی زیاد. مقابل حریفی بازی کردیم که به خاطر نوع بازی و فشاری که وارد میکند بسیار آزاردهنده است. تلاش بازیکنان فوقالعاده بود. از کاری که بسیاری از آنها انجام میدهند واقعاً سپاسگزارم. از این میزان تلاش و انگیزهای که دارند. و البته از این پیروزی.»
پنج بازیکن آکادمی همزمان با هم برای تیم اصلی بازی کردند. چه احساسی داشتید؟
«فکر میکنم بعد از شبی مثل امشب میتوانم با خیال راحت بمیرم. برای کسی که خودش محصول آکادمی بوده و بعد از سالها حضور در آن به تیم اصلی رسیده است، ببینید، همین حالا با یانیس و آگوادو صحبت میکردم؛ آنها اولین بازیکنانی بودند که وقتی ۱۳ یا ۱۴ سال داشتند مربیشان بودم. اینکه حالا به آنها فرصت بازی در برنابئو را بدهم برای من تحقق یک رؤیاست. در کنار کارواخال که نماد بازیکن آکادمی است، همینطور فران، تیاگو، سزار، گونزالس... واقعاً توصیفناپذیر است. بسیار خوشحال و افتخار میکنم. فقط مسئله این نیست که آنها را به میدان فرستادم، بلکه مهم این است که چگونه بازی کردند. به نظر میرسد خوب به آنها آموزش دادهام، چون استعداد، کیفیت و شخصیت فوقالعادهای نشان دادند. این خبر فوقالعادهای است و همه آنها الگوی بسیار خوبی هستند.»
گل فوقالعاده گولر
«باید قاب بگیرید و آن را به دیوار بزنید. واقعاً اتفاقی نادر و شگفتانگیز بود. فوقالعاده. دیدم همه دستهایشان را روی سرشان گذاشته بودند، خودم هم همینطور. برای دیدن چنین لحظهای ارزش دارد یک بلیت، حتی دو یا سه بلیت بخرید.»
والورده قرار است خوانیتوی قرن بیست و یکم باشد، اما او یک گلزن بزرگ هم هست
«بله، با این روند شاید تبدیل به هوگو سانچس هم بشود. کاری که انجام میدهد واقعاً دیوانهکننده است، مخصوصاً با آزادی عملی که دارد. هر روز کار کردن با او تجربه بزرگی است. دیدن اینکه چگونه با عملکردش گروه را رهبری میکند فوقالعاده است. باید به او تبریک گفت و امیدوارم همینطور ادامه دهد.»
حالا نوبت بازی برگشت بامنچسترسیتی است
«بله. بازی بسیار سختی خواهد بود. آنها ما را تا مرز توانمان میبرند و باید رنج بکشیم. برتری خوبی داریم، اما نباید به آن فکر کنیم. تجربه سالهای گذشته را داریم و میدانیم وقتی آنها با تمام قدرت حمله میکنند، میتوانند از هر تیمی عبور کنند. باید همه توانمان را بگذاریم، همانقدر متمرکز باشیم و برای برد وارد زمین شویم، چون در غیر این صورت خیلی سخت خواهیم کشید.»