گیوکرش: این پیروزی ارزش لذت بردن دارد

به گزارش ایلنا، آرسنال در دیداری نفس‌گیر از لیگ برتر انگلیس موفق شد اورتون را با نتیجه ۲–۰ شکست دهد؛ بردی که با دو گل دیرهنگام در دقایق پایانی رقم خورد و فضای پرتنش ورزشگاه امارات را به جشن و شادی تبدیل کرد. شاگردان میکل آرتتا در بیشتر دقایق مسابقه برابر دفاع منظم اورتون برای ایجاد موقعیت جدی با مشکل مواجه بودند و به نظر می‌رسید بازی به شبی دشوار برای توپچی‌ها تبدیل شود.

با این حال، در دقایق پایانی ورق برگشت. حرکت تیمی آرسنال که با نقش مؤثر داومن شکل گرفت، در نهایت به گل ویکتور گیوکرش ختم شد و قفل دروازه اورتون را شکست؛ گلی که فشار و اضطراب طولانی هواداران را از بین برد و مسیر پیروزی را هموار کرد.

گیوکرش درباره گل سرنوشت‌سازش در این بازی به اسکای اسپورت گفت: «طبیعتاً بسیار مهم بود. ما خیلی دیر گل زدیم و می‌دانیم که بردن چنین بازی‌هایی برای ما چقدر اهمیت دارد. بعد از آن حس بسیار خوبی داشتیم. ما همیشه باور داریم که می‌توانیم بازی‌ها را ببریم. این که دوباره این کار را انجام دادیم حس فوق‌العاده‌ای داشت. من با چنین گل‌هایی مشکلی ندارم، گل بسیار زیبایی بود.»

این پیروزی در شرایطی به دست آمد که در ادامه شب، منچسترسیتی مقابل وستهم به تساوی ۱–۱ رسید؛ نتیجه‌ای که باعث شد برد دیرهنگام آرسنال اهمیت بیشتری پیدا کند و فاصله توپچی‌ها در صدر جدول به ۹ امتیاز افزایش یابد.

گیوکرش همچنین به فشاری که بازیکنان از سوی سکوها احساس می‌کردند اشاره کرد: «البته قابل درک است، وقتی نتیجه این است و نمی‌دانید بازی به کدام سمت خواهد رفت. اما فضایی که پس از آن گل‌ها در ورزشگاه ایجاد شد، باورنکردنی بود. در این مقطع از فصل، برد بسیار مهمی برای ما بود. چند هفته در لیگ برتر بازی نداریم، بنابراین با توجه به این موضوع، کسب این پیروزی بسیار خوب بود. هنوز چند بازی دیگر تا قبل از وقفه پیش رو داریم که بازی‌های بسیار مهمی هستند.»

