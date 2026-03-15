به گزارش ایلنا، مکس داومن که در این دیدار نقش پررنگی داشت، یکی از محورهای اصلی پرسش‌های خبرنگاران بود. در جریان مسابقه نیز هیجان آرتتا به‌خوبی دیده می‌شد؛ جایی که با بالا گرفتن حساسیت بازی کت خود را از تن درآورد. او بعداً هم اعتراف کرد که همراه با تیمش هر توپ را با تمام وجود دنبال می‌کرد تا راهی به دروازه حریف پیدا کند.

آیا حالا دوباره به زمین برگشته‌اید؟

«منظورتان به خاطر آن پرشی است که کردم؟ درست است؟»

پرش شما خیلی بلند بود.

«لحظه فوق‌العاده‌ای بود. قبل از بازی درباره این صحبت کرده بودیم که با میل سیری‌ناپذیر برای بردن هر صحنه بازی کنیم و باور داشته باشیم که راهی برای پیروزی پیدا می‌کنیم. تلاش، کیفیت و تعهد بازیکنان فوق‌العاده بود. و در نهایت بازی به شکلی تمام شد که شاید هیچ‌کدام از ما انتظارش را نداشتیم. این یکی از بهترین لحظاتی بود که در امارات تجربه کردیم.»

مکس داومن، یکی از جوان‌ترین بازیکنان تاریخ آرسنال را به بازی فرستادید، در ذهن شما چه گذشت؟

«احتمالاً یک حس درونی داشتم. او در چند روز گذشته خیلی خوب تمرین کرده بود و حس کردم این لحظه برای اوست. شاید به این دلیل که اصلاً تحت تأثیر شرایط بازی، جو ورزشگاه یا حریف قرار نمی‌گیرد. خیلی طبیعی بازی می‌کند و تصمیم‌هایی می‌گیرد که باعث ایجاد اتفاق خاصی می‌شود. چیزی که از خود نشان داد واقعاً باورنکردنی بود.»

آیا این لحظه می‌تواند مانند گل معروف ریس نلسون مقابل بورنموث در چند سال پیش، یک لحظه بزرگ برای تیم باشد؟

«بله، لحظه بزرگی است. چون برای این کار ساعت‌ها تلاش، تمرین و انرژی می‌گذارید. وقتی برمی‌گردید و نیمکت را می‌بینید و آن نگاه‌های پر از شادی و ناباوری را می‌بینید، می‌فهمید چرا این کار را انجام می‌دهیم. واکنش نیمکت هم فوق‌العاده بود. وقتی می‌بینم همه با چنین اشتیاقی از پیروزی تیم خوشحال هستند، واقعاً لحظه‌ای خاص است.»

درباره دیگر بازیکنان تعویضی، مثل پیرو هینکاپیه چه نظری دارید؟

«همه آن‌ها تأثیرگذار بودند. گابی و موسکرا هم وقتی یورین مصدوم شد وارد زمین شدند. این در واقع داستان فصل ما بوده است. تأثیر بازیکنان تعویضی یکی از دلایل اصلی جایگاهی است که اکنون داریم. این نشان می‌دهد چه شخصیت‌هایی در رختکن داریم. حتی وقتی تصمیمات من شاید کاملاً درست یا عادلانه نباشد، بازیکنان آن را به‌خوبی می‌پذیرند و تنها هدفشان کمک به تیم برای پیروزی است.»

قبل از ورود مکس به زمین چه چیزی به او گفتید؟

«به او گفتم: برو بازی خودت را انجام بده و بازی را برای ما ببر. همین را به ویکتور و مارتینلی هم گفتم. این همان لحظات فصل است که باید اتفاقی خاص رخ دهد. او می‌داند توانایی انجامش را دارد؛ من فقط باید فرصت را به او بدهم و او هم از آن استفاده می‌کند.»

آیا چنین لحظه‌ای می‌تواند روحیه تیم را تغییر دهد؟

«در چند ماه اخیر تیم فوق‌العاده بوده است. در تمام رقابت‌ها حضور داریم و در هر بازی مثل آخرین مسابقه‌مان می‌جنگیم. بعضی روزها بهتر هستیم، بعضی روزها عالی و گاهی هم نه‌چندان خوب. اما آن میل سیری‌ناپذیر برای پیروزی که در تیم می‌بینم، یکی از بهترین ویژگی‌های این تیم است.»

آیا به عنوان مربی یاد گرفته‌اید به حس درونی خود اعتماد کنید؟

«نمی‌دانم. در نهایت باید تصمیمی بگیرید و آن را اجرا کنید. اگر به حس خود اعتماد نکنید، کار سخت می‌شود. من هر روز تمرینات او را می‌بینم. بعضی کارهایی که انجام می‌دهد مقابل مدافعانی است که جزو بهترین‌های دنیا هستند. بنابراین می‌تواند مقابل هر تیمی این کار را انجام دهد. تنها تردید این است که او ۱۶ ساله است و فشار و انتظار زیاد است، اما به نظر می‌رسد این چیزها او را چندان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.»

آیا در سال اول مربیگری‌تان هم چنین تصمیمی می‌گرفتید؟

«نمی‌دانم. شاید. گفتنش آسان است. اما باید بگویم که کادر فنی هم به او اعتماد زیادی دارد؛ همان‌طور که به ویکتور، مارتینلی، گابی ژسوس یا موسکرا اعتماد داریم. وقتی به نیمکت نگاه می‌کنید، همه آماده‌اند و با اشتیاق می‌خواهند بازی کنند و این دقیقاً همان چیزی است که ما نیاز داریم.»

