گواردیولا:
تا وقتی امید هست، برای قهرمانی میجنگیم
سرمربی منچسترسیتی تأکید کرد رقابت برای قهرمانی لیگ برتر هنوز تمام نشده و تیمش همچنان برای رسیدن به صدر جدول تا آخرین لحظه تلاش خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، توقف بدموقع ماشین جنگی پپ؛ رویای قهرمانی دورتر از همیشه! در شبی پرالتهاب از رقابتهای لیگ برتر انگلیس، منچسترسیتی در نبرد با وستهم به تساوی ۱-۱ رضایت داد تا یک لغزش بزرگ را در کارنامه خود ثبت کند. با این توقف تلخ، فاصله سیتیزنها با آرسنال صدرنشین به عدد نگرانکننده ۹ رسید تا مسیر دفاع از عنوان قهرمانی ناهموارتر از قبل شود. پس از سوت پایان این دیدار، پپ گواردیولا در نشست خبری حاضر شد و درباره این ناکامی غیرمنتظره به اظهار نظر پرداخت.
به ادامه رقابت برای قهرمانی لیگ برتر امیدوار هستید؟
«رقابت قهرمانی تمام نشده، چون ما نباختیم. ما ادامه میدهیم. تیم فوقالعادهای داریم، روحیه بسیار خوبی داریم و بعد از تلاش بزرگی که در مادرید انجام دادیم جنگیدیم. ما یک تیم فوقالعاده هستیم. خیلی خوب بازی کردیم و تا پایان فصل ادامه خواهیم داد.»
مشکل گلزنی دارید؟
«متأسفانه به اندازه کافی گل نزدیم و همین موضوع در این فصل به ما ضربه زده است.»
تماشای بازی از روی سکوها چه طور است؟
«عالی است، من دوست دارم آنجا باشم. دفعه بعد بیشتر به داورها اعتراض میکنم تا کارت زرد بیشتری بگیرم و دوباره روی سکوها بنشینم! شاید دفعه بعد سه بازی محروم شوم. دوباره امتحانش میکنم.»
صحبت با پپ لیندرز در زمان بازی؟
«بله، قبل از بازی باتری تلفن را کاملاً شارژ کرده بودیم.»
میخواهید درباره رقابت قهرمانی لیگ برتر بیشتر صحبت کنید؟
«ما یک بازی کمتر داریم و یک بازی خانگی مقابل آرسنال هم داریم، بنابراین باید تا آخر تلاش کنیم. اگر دیگر امکانش نبود، قهرمان را تبریک میگوییم، اما باید تا پایان تلاش کنیم.»
تیم شما تعادل ندارد؟
«اوایل فصل یاد گرفتیم وقتی ارلینگ هالند را در کنار جرمی دوکو و رایان چرکی بازی میدهیم، تیم بیش از حد نامتعادل میشود. تیمهای لیگ برتر باید ثبات داشته باشند و ما گاهی آن ثبات را نداشتیم.»
آیا بازیکنان از گلهای دیرهنگام آرسنال مقابل اورتون خبر داشتند؟
«قبل از بازی داشتم یک نوشیدنی میخوردم، بنابراین بازیکنان را قبل از مسابقه ندیدم! نمیدانم آنها خبر داشتند یا نه. احتمالاً در حال گرم کردن بودند. البته بهتر بود آرسنال نمیبرد، اما چنین اتفاقی ممکن است بیفتد.»
مشکل ارلینگ هالند چیست؟
«ما قطعاً به گلهای هالند نیاز داریم. اما باید موقعیتهای بیشتری هم بسازیم؛ مثل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه اول نیمه دوم که برای او سه یا چهار موقعیت ایجاد کردیم. در نیمه اول چنین موقعیتهایی نداشت، چرا؟ چون کنترل زیادی روی بازی داشتیم اما تهدید جدی ایجاد نمیکردیم. برای اینکه او در بازی درگیر شود باید چنین موقعیتهایی بسازیم، چیزی که گاهی نداشتیم. اما او برمیگردد.»