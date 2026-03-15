شاهکار آردا گولر در برنابئو: نامزد جدی گل سال

به گزارش ایلنا، رئال مادرید در دیداری برابر الچه به میدان رفت که شرایط برای آلوارو آربلوا چندان عادی نبود. سرمربی مادریدی‌ها به دلیل فهرست بلندبالای مصدومان و غایبان، دستش برای انتخاب ترکیب بسته بود و در مجموع ۱۰ بازیکن تیم در دسترس نبودند.

به همین دلیل او تنها ۱۴ بازیکن از تیم اصلی را در اختیار داشت و ناچار شد برای تکمیل ترکیب از نیروهای آکادمی استفاده کند. نتیجه این وضعیت حضور پررنگ بازیکنان لافابریکا در این مسابقه بود؛ پنج بازیکن از کاستیا و چهار بازیکن دیگر که سابقه حضور در آکادمی رئال را داشتند در این بازی فرصت حضور پیدا کردند. به نوعی می‌توان گفت این مسابقه به شبی برای درخشش محصولات آکادمی تبدیل شد، هرچند در نهایت صحنه‌ای جادویی از سوی آردا گولر همه توجه‌ها را به خود جلب کرد.

در شبی که برنابئو شاهد اتفاقات زیادی بود، آردا گولر با گلی خارق‌العاده نام خود را در مرکز توجه قرار داد. ضربه‌ای که او به ثمر رساند از آن دست گل‌هایی است که به ندرت در فوتبال دیده می‌شود. با وجود اینکه هنوز فصل به پایان نرسیده، اما این گل با پیراهن شماره ۱۵ رئال مادرید از همین حالا یکی از نامزدهای جدی جایزه پوشکاش محسوب می‌شود؛ گلی که هم از نظر فاصله، هم از نظر جسارت و هم از نظر زیبایی در سطحی استثنایی قرار داشت.

حرکت گولر با یک توپ‌گیری دقیق آغاز شد. او با هوشیاری مسیر توپ را پیش‌بینی کرد و قبل از بازیکن حریف آن را تصاحب کرد. پس از آن با چند لمس سریع توپ را در اختیار گرفت و برای شوت آماده شد. در همان لحظه او متوجه موقعیت نامناسب ماتیاس دیتورو، دروازه‌بان الچه، شده بود که فاصله زیادی با دروازه داشت. همین مشاهده کافی بود تا هافبک ترک رئال تصمیم بزرگی بگیرد؛ شوتی بلند از فاصله‌ای نزدیک به ۷۰ متر. توپ با قوسی بلند به سمت دروازه حرکت کرد و در حالی که دروازه‌بان با تلاشی ناامیدانه برای مهار آن به عقب برگشته بود، در نهایت وارد دروازه شد.

پس از این گل، ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در هیجان فرو رفت. هواداران از جا برخاستند و واکنش سکوها نشان می‌داد با صحنه‌ای استثنایی روبه‌رو شده‌اند. ضربه‌ای که از حوالی نیمه زمین شلیک شد، از بالای سر دروازه‌بان عبور کرد و پس از برخورد با زمین درون دروازه قرار گرفت. این گل در دقیقه ۸۹ به ثمر رسید؛ زمانی که رئال مادرید عملاً پیروزی خود را در بازی تثبیت کرده بود.

شاگردان آربلوا که پیش از این در لیگ قهرمانان اروپا موفق شده بودند منچسترسیتی را شکست دهند، در لالیگا نیز عملکرد قدرتمندی ارائه کردند و الچه را با نتیجه ۴-۱ شکست دادند. گل‌های رئال در این مسابقه توسط فدریکو والورده، آنتونیو رودیگر، دین هویسن و آردا گولر به ثمر رسید. هرچند گل زیبای والورده نیز از لحظات دیدنی این بازی بود، اما در نهایت شاهکار گولر باعث شد همه نگاه‌ها به سمت او برگردد.

جشن پس از گل نیز حال و هوای خاصی داشت. بازیکنان نیمکت‌نشین رئال بلافاصله به زمین آمدند تا با او شادی کنند. گولر ابتدا با بالا بردن دستانش واکنشی آرام نشان داد، گویی اتفاقی عادی رخ داده است، اما خیلی زود در میان حلقه هم‌تیمی‌هایش محاصره شد؛ تیمی که به نظر می‌رسد روزبه‌روز هماهنگ‌تر و متحدتر می‌شود.

آلوارو آربلوا درباره این گل گفت: «دیدم همه دستشان را روی سرشان گذاشته بودند. واقعاً باورنکردنی است که از ۷۰ متر گل بزنی. فقط برای دیدن چنین گلی ارزش دارد بلیت بخری.»

این نخستین بار نبود که گولر چنین ضربه‌ای را امتحان می‌کرد. براهیم دیاز بعد از بازی گفت: «یک بار مقابل اوساسونا هم از این فاصله شوت زد که به تیر دروازه خورد و امروز بالاخره وارد دروازه شد. او ضرب پای فوق‌العاده‌ای دارد، یک گل خارق‌العاده زد.»

هافبک ۲۱ ساله تیم ملی ترکیه که در سال ۲۰۲۳ از فنرباغچه به رئال مادرید پیوست، حالا با افزایش دقایق بازی‌اش بیشتر در کانون توجه قرار گرفته است. جدایی لوکا مودریچ نیز باعث شده فرصت‌های بیشتری برای حضور در ترکیب پیدا کند و این فصل چهار بار موفق به گلزنی شده است. با این حال هیچ‌یک از گل‌هایش به اندازه این شوت استثنایی چشمگیر نبود؛ ضربه‌ای شبیه یک موشک هدایت‌شده از فاصله‌ای نزدیک به ۷۰ متر که بدون تردید برای مدت‌ها در ذهن هواداران فوتبال باقی خواهد ماند.

این گل می‌تواند نقطه عطفی برای گولر باشد. او حالا بیش از گذشته توجه‌ها را به خود جلب کرده و به نظر می‌رسد آربلوا نیز برای استفاده بیشتر از این بازیکن جوان برنامه داشته باشد. اعتمادبه‌نفس بالای این هافبک ترک نشان می‌دهد که می‌تواند به یکی از مهره‌های مهم رئال مادرید تبدیل شود و شاید بتوان از همین حالا گفت که یکی از جدی‌ترین نامزدهای جایزه پوشکاش در سانتیاگو برنابئو به ثبت رسیده است.

