اینتر 1-1 آتالانتا ؛ یک تساوی جنجالی در خانه
دیدار حساس تیمهای اینتر و آتالانتا در سری آ با تساوی ۱-۱ به پایان رسید، اما آنچه این مسابقه را به تیتر اول رسانهها تبدیل کرد، اعتراضات شدید کادر فنی اینتر به تصمیمات داوری در دقایق پایانی بود.
به گزارش ایلنا، این تساوی در حالی رقم خورد که نراتزوری پس از شکست در دربی مادونینا، نیاز مبرمی به پیروزی داشت تا حاشیه امنیت هفت امتیازی خود در صدر جدول را حفظ کند.
در نیمه اول، اینتر بازی را بهتر آغاز کرد و توسط فرانچسکو پیو اسپوزیتو به گل رسید. این گل روی قطع توپ تماشایی دنزل دامفریس و پاس دقیق نیکولو بارلا به ثمر رسید که با ضربهای زاویهدار، مارکو کارنوسکی را غافلگیر کرد.
اینتر در ادامه فرصتهای متعددی توسط تورام و دامفریس برای دو برابر کردن اختلاف داشت، اما بیدقتی در ضربات نهایی و مهارهای تماشایی دروازهبان آتالانتا مانع از ثبت گل دوم شد.
در دقایق پایانی، ورق برگشت. آتالانتا در صحنهای جنجالی به گل تساوی دست یافت؛ کمالالدین سلیمانی توپ را از دامفریس ربود و نیکولا کرستوویچ در موقعیت تکبهتک یان زومر را مغلوب کرد. اینتریها معتقد بودند روی دامفریس خطا صورت گرفته، اما داور و اتاق VAR گل را تایید کردند.
این تصمیم با اعتراض شدید کریستین کیوو همراه شد که منجر به اخراج او از کنار زمین گردید. لحظاتی بعد، برخورد کالوینی با فراتزی در محوطه جریمه نیز از سوی داور پنالتی تشخیص داده نشد تا خشم نراتزوری به اوج برسد. این تساوی به معنای از دست رفتن امتیازات حیاتی برای مدافع عنوان قهرمانی در مسیر حفظ صدرنشینی بود.