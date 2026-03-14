دیدار سفیر ایران با اعضای تیم ملی فوتبال بانوان

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دکتر ولی‌الله محمدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی، در دیدار با اعضای تیم ملی فوتبال بانوان ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور این تیم در مالزی گفت: خوشحالیم که میزبان تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان هستیم. ای کاش شرایط به گونه‌ای بود که در جریان مسابقات با شما دیدار می‌کردیم، اما به هر روی، افتخار داریم که امروز میزبان شما به عنوان نمایندگان شایسته ایران هستیم.

وی با اشاره به جایگاه بانوان ورزشکار ایران در عرصه‌های بین‌المللی افزود: شما بانوانی هستید که نام ایران را در میادین بین‌المللی مطرح کرده‌اید و موجب افتخار مردم کشورمان شده‌اید. اینکه با وجود تمام وسوسه‌های دشمنان این مرز و بوم همچنان متعهدانه همراه و همگام با پیراهن مقدس ملی هستید،نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری شماست.

دکتر محمدی با قدردانی از همکاری بخش‌های مختلف سفارت و نهادهای مرتبط گفت: با وجود برخی محدودیت‌ها، تمامی بخش‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی با همکاری دولت این کشور نهایت تلاش خود را به کار گرفتند تا بهترین خدمات و امکانات برای شما فراهم شود. از جمله رایزن فرهنگی سفارت، آقای ارزانی، و سایر همکاران نیز در این مسیر همراهی و همکاری بسیار خوبی داشتند.

وی در ادامه خطاب به ملی‌پوشان گفت: مردم ایران مشتاق دیدار شما هستند و انتظار حضور شما را می‌کشند. مطمئن باشید که قدردان تلاش‌ها و افتخارات شما هستند.

سفیر ایران در مالزی همچنین افزود: امروز آقای تاج نیز با من تماس گرفتند و اعلام کردند برنامه‌ریزی شده تا از ملی‌پوشان استقبال شایسته‌ای صورت گیرد. همچنین با همکاری شهرداری تهران، بیلبوردهایی از موفقیت تیم ملی در سطح شهر نصب شده است.

دکتر محمدی در پایان گفت: امیدوارم هر چه زودتر به آغوش خانواده‌های خود بازگردید. ما نیز تلاش کردیم تا در این مدت شرایطی فراهم شود که شما احساس آرامش داشته باشید و رضایت‌مند باشید. امیدوارم در آینده نزدیک بار دیگر شاهد حضور قدرتمند بانوان ایران در مسابقات بین‌المللی باشیم و افتخارات بیشتری برای کشور رقم بخورد.

