به گزارش ایلنا، هانسی فلیک در نشست خبری پیش از تقابل روز یکشنبه، با روحیه بالا مقابل خبرنگاران قرار گرفت. مهم‌ترین خبر او، تأیید بازگشت گاوی به لیست تیم بود؛ هرچند فلیک با احتیاط درباره او صحبت کرد: «بسیار خوشحالیم که او دوباره با ماست، اما باید قدم‌به‌قدم پیش برویم. خواهیم دید که آیا شرایط برای چند دقیقه بازی کردن او فراهم است یا خیر.» سرمربی آلمانی همچنین به افت نسبی خط حمله اشاره کرد و صراحتاً از روبرت لواندوفسکی و فران تورس خواست تا در این بازی خانگی دوباره با گلزنی آشتی کنند.

این مسابقه برای بارسا جنبه حیاتی دارد. آن‌ها نه تنها برای حفظ صدرنشینی در لالیگا می‌جنگند، بلکه این بازی را به چشم یک پیش‌درآمد برای جدال برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل نیوکاسل می‌بینند که تنها چهار روز بعد برگزار خواهد شد. پیروزی بر سویا می‌تواند تزریق روحیه بزرگی پیش از میزبانی از کلاغ‌های انگلیسی باشد.

علاوه بر مسائل فنی، جو ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ نیز در این هفته استثنایی خواهد بود. با بازگشایی دو سکوی جدید در بخش شمالی، ظرفیت موقت استادیوم به ۶۲ هزار نفر افزایش یافته است تا هواداران بیشتری شاهد این تقابل باشند. هم‌زمانی این بازی با روز انتخابات در ایالت، حال و هوایی متفاوت به این نبرد بخشیده و انتظار می‌رود جهنم سرخ‌وبی‌آبی، کار را برای میهمان اندلسی سخت‌تر از همیشه کند.

آیا هم‌زمانی بازی با روز انتخابات باشگاه، روی نتیجه بازی اثر گذار است؟

ما صد درصد روی بازی تمرکز داریم. هدف ما این است که هر سه مسابقه‌ای را که در خانه داریم ببریم. می‌دانیم سویا نقاط قوتی دارد؛ قبلاً ما را شکست داده‌اند و فشار زیادی در زمین حریف وارد می‌کنند، اما ما می‌خواهیم پیروز شویم.

گاوی بازی می‌کند؟برنامه شما برای او چیست؟

نمی‌دانم آیا در دسترس خواهد بود یا نه. آیا قبلاً اعلام کرده‌ایم؟ (با خنده). او مجوز گرفته و من خوشحال هستم. امیدوارم بتواند چند دقیقه بازی کند. از چیزهایی که در تمرین از او دیدم خیلی خوشم آمد، اما واضح است که باید شرایطش را خوب مدیریت کنیم. باید قدم‌به‌قدم با گاوی پیش برویم. این دوره برای او آسان نبود و هنوز سال‌های زیادی فوتبال پیش رو دارد. خیلی خوشحالم که او را دوباره در اختیار داریم. قطعاً این بازی برای او مهم خواهد بود.

گاوی از نظر آمادگی بدنی در چه وضعیتی است؟

او با نگرش درستی کار می‌کند و این موضوع خوب است. خواهیم دید همه چیز چگونه پیش می‌رود. او صد درصد به بدنش و توانایی بازی کردنش اعتماد دارد. همه ما گاوی را می‌شناسیم؛ من عاشق شدت بازی او هستم. همیشه می‌خواهد همه چیزش را برای این باشگاه و این تیم بدهد. بازگشت او خبر بسیار خوبی است.

به یامال استراحت می‌دهید؟

خواهیم دید.

روند گلزنی فران تورس و لواندوفسکی کمتر شده. نگران نیستید؟

نه. چنین چیزهایی در فوتبال رخ می‌دهد. الان زمان خوبی است که شرایطشان بهتر شود. از چیزهایی که در تمرین دیده‌ام، در مسیر درستی هستیم.

چرا بردغجی کم بازی می‌کند؟

مشکلی نیست. او یک بازیکن حرفه‌ای است و نگرش فوق‌العاده‌ای دارد. ما می‌دانیم چه کسی در پست او بازی می‌کند و این کار را برایش آسان نمی‌کند، اما ذهنیت و رفتار او بسیار خوب است. برایش آسان نیست، اما کار بزرگی انجام می‌دهد.

