طعنه سنگین ژاوی به اظهارات لاپورتا
ژاوی هرناندز در واکنشی قاطع به تکذیب ادعاهایش از سوی خوان لاپورتا، با به اشتراک گذاشتن تصویری در کنار لیونل مسی بر صحت روایت خود پافشاری کرد.
به گزارش ایلنا، شعلههای اختلاف و تنش میان ژاوی هرناندس و خوان لاپورتا روز به روز بیشتر زبانه میکشد و ابعاد تازهای پیدا میکند. سکاندار پیشین نیمکت آبیاناریها در روز جمعه مجددا از طریق حسابهای کاربری خود در فضای مجازی دست به کار شد و پیام معناداری را به اشتراک گذاشت؛ اقدامی که مستقیما در واکنش به تکذیبیه تند رئیس باشگاه بارسلونا پیرامون ادعاهای اخیر او درباره پروژه شکستخورده بازگشت لیونل مسی صورت گرفت.
ماجرا از آنجا آغاز شد که طی روزهای گذشته، سرمربی پیشین کاتالانها پرده از یک راز بزرگ برداشت و مدعی شد که پروسه انتقال دوباره فوقستاره آرژانتینی به نوکمپ در یک قدمی نهایی شدن قرار داشت، اما در نهایت این شخص لاپورتا بود که ترمز این انتقال تاریخی را کشید. ژاوی در جریان این اظهارات جنجالی گفته بود:«مسی عملاً جذب شده بود، اما لاپورتا آن را متوقف کرد چون نمیخواست با او وارد جنگ شود.»
ترکشهای این مصاحبه خیلی سریع فضای اطراف باشگاه را ملتهب کرد و لاپورتا را بر آن داشت تا در کمترین زمان ممکن و در یک تریبون عمومی به این ادعاها واکنش نشان دهد. بالاترین مقام اجرایی اردوگاه کاتالونیا ضمن رد قاطعانه و تکذیب کامل روایت مطرح شده از سوی سرمربی پیشین، پا را فراتر گذاشت و مدعی شد که ژاوی در معادلات سیاسی درون باشگاه، تبدیل به مهره و ابزاری در دستان ویکتور فونت، رقیب جدی او در انتخابات ریاست بارسلونا شده است.
لاپورتا با حضور در برنامهای در شبکه رادیویی کادنا سر، با صراحت تمام در این خصوص اظهار داشت:«متأسفانه ژاوی اجازه داده ویکتور فونت از او استفاده کند و این روشی است که آن نامزد دیگر برای ایجاد تفرقه میان ما به کار میبرد. خوشبختانه ما هانسی فلیک را داریم که باعث میشود از فوتبال لذت ببریم.»
با این حال، پاتک ژاوی به این صحبتها بسیار سریع و کوبنده بود. اسطوره خط میانی سالهای دور بارسلونا در روز جمعه با انتشار یک قاب نوستالژیک از دوران حضورش در مستطیل سبز دوشادوش مسی، با جملاتی کوتاه اما بسیار شفاف به دفاع از حقانیت خود پرداخت و نوشت:«من فقط حقیقت را میگویم. ژاوی فردی اصیل، نجیب و واقعاً صادق است.»
البته این چهره محبوب کاتالانها طی ساعات منتهی به این اتفاق نیز بارها بر موضع خود پافشاری کرده و یادآور شده بود که رسالتش صرفا بازگو کردن وقایع و حقایقی است که در زمان تصدی هدایت تیم به چشم دیده است و در این مسیر، وفاداری و عشق او به پیراهن بارسلونا هرگز خدشهدار نخواهد شد. او برای اثبات این موضوع در یکی دیگر از پستهای خود نوشته بود:«همیشه با حقیقت! همیشه با بارسا در قلبم!»
این تبادل آتش رسانهای، اکنون فصل جدیدی از تیرگی روابط میان ژاوی و کادر مدیریتی فعلی بلوگرانا را رقم زده است؛ آن هم در شرایطی که پرونده ملتهب و نافرجام بازگشت لیونل مسی به خانه، همچنان به عنوان یکی از حساسترین و دردناکترین مسائل در میان هواداران و نزدیکان باشگاه بارسلونا شناخته میشود و هرگونه اشارهای به آن، میتواند به سرعت حواشی بزرگی را در این باشگاه ایجاد کند.