کریستیانو جونیور پس از تعویض از کوره در رفت

به گزارش ایلنا، فرزند اسطوره پرتغالی دنیای فوتبال یک بار دیگر به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد، اما این بار نه به واسطه درخشش و گلزنی در خط حمله، بلکه به دلیل خلق یک صحنه جنجالی در شهرآورد رده زیر پانزده سال لیگ حرفه‌ای عربستان. در جریان تقابل حساس و پربرخورد تیم‌های پایه النصر و الهلال، این پدیده نوظهور زردپوشان شهر ریاض نتوانست بر اعصاب خود مسلط باشد. این اتفاق به وضوح نشان داد که او در کنار نبوغ ذاتی، روحیه جنگندگی و واکنش‌های احساسی در لحظات پرفشار مسابقه را نیز به طور کامل از پدرش به ارث برده است.

جرقه این حواشی درست در لحظه‌ای زده شد که کادر فنی تیم النصر تصمیم به خروج این بازیکن از ترکیب گرفت. در شرایطی که کریستیانو جونیور در مسیر ترک مستطیل سبز قرار داشت، با حرکاتی پرالتهاب و خشمگینانه به اعتراضات دامنه‌دار خود علیه قاضی میدان ادامه داد. در همین حین و پیش از رسیدن به محوطه فنی مربیان، تنش‌ها به اوج رسید و او توسط یکی از بازیکنان خشمگین تیم رقیب به عقب هل داده شد. داور مسابقه نیز درنگ نکرد و بلافاصله به دلیل بروز رفتارهای خارج از چارچوب ورزشی، این بازیکن نوجوان را با یک کارت زرد جریمه کرد.

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، ویدیوهای مربوط به این درگیری در کسری از ثانیه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و موجی از واکنش‌های دوگانه را در میان دنبال‌کنندگان فوتبال به راه انداخت. گروهی از هواداران و منتقدان بر این باورند که پسر کریستیانو رونالدو باید با حفظ آرامش، رویکردی حرفه‌ای‌تر در زمین مسابقه داشته باشد، چرا که تداوم این پرخاشگری‌ها و از کوره در رفتن‌ها می‌تواند در آینده مسیر پیشرفت ورزشی و وجهه عمومی او را خدشه‌دار کند.

در نقطه مقابل، دسته دیگری از فوتبال‌دوستان به دفاع از این بازیکن پرداخته و واکنش او را متناسب با شرایط بازی ارزیابی کردند. از نگاه این گروه، چنین حجم از عصبانیت صرفا بازتابی از حس جاه‌طلبی، میل پایان‌ناپذیر به پیروزی و ذات رقابت‌جویانه اوست که به عنوان یک ویژگی بارز خانوادگی در وجودش نهادینه شده است.

