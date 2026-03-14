تحسین اکیتیچ از درخشش مودریچ در میلان

به گزارش ایلنا، حضور لوکا مودریچ در میلان، فقط یک انتقال فوتبالی نبوده؛ بازگشتی احساسی برای نسلی از فوتبال‌دوستان و دوستان قدیمی. ایوان راکیتیچ، هم‌تیمی سال‌های درخشان تیم ملی کرواسی، در حاشیه یک رویداد ورزشی در ایتالیا، با نگاهی متفاوت و صمیمی از ستاره میلان گفت.

مودریچ روز گذشته در مراسم افتتاحیه میلان اوپن، یکی از مراحل تور جهانی پدل قهرمانان جهان ۲۰۲۶، در شهر میلان حاضر شد؛ رویدادی که جمعی از قهرمانان سابق فوتبال و ورزشکاران نامدار را گرد هم آورد. در میان چهره‌های سرشناس این مراسم، ایوان راکیتیچ نیز دیده می‌شد؛ بازیکنی که سال‌ها در کنار مودریچ در تیم ملی کرواسی جنگیده و هنوز رابطه‌ای نزدیک با او دارد.

راکیتیچ در گفت‌وگو با خبرنگاران، بدون پنهان کردن احساساتش درباره دوست قدیمی‌اش گفت:«ما سال‌هاست با هم دوست هستیم و لوکا دقیقاً همان آدمی است که از روز اول می‌شناختم؛ انسانی فوق‌العاده و بازیکنی استثنایی. برای من مثل یک برادر بزرگ‌تر است. واقعاً خوشحالم که بعد از این همه سال دوباره می‌بینمش.»

او در ادامه، به عملکرد مودریچ در ترکیب میلان اشاره کرد و از هواداران خواست قدر حضور این هافبک باتجربه را بدانند:«از تماشای لوکا لذت ببرید. کاری که در زمین انجام می‌دهد شگفت‌انگیز است. نحوه تطبیق او با این تیم و ارتباطش با بازیکنان جوان، فوق‌العاده بوده و نشان می‌دهد چرا هنوز هم یکی از بهترین‌هاست.»

صحبت‌های راکیتیچ، تصویری فراتر از آمار و نتایج ارائه می‌دهد؛ تصویری از رهبری آرام، تجربه‌ای بی‌بدیل و ستاره‌ای که حتی دور از اسپانیا، همچنان دلتنگی هم‌نسلانش را برمی‌انگیزد.

راکیتیچ درباره تاثیرگذاری مودریچ در سری آ اظهار داشت: «همیشه به خود او بستگی دارد. این نمی‌تواند تعجب‌آور باشد چون او هنوز یکی از بهترین هافبک‌های جهان است. چیزی که من را شگفت‌زده می‌کند این است که او در رئال مادرید نماند. به عنوان یک طرفدار می‌گویم: خوشحالم که به ایتالیا آمد چون او همیشه گفته است که به کارنامه‌اش افتخار می‌کند اما احساس می‌کرد حداقل یک سال در سری آ را کم دارد. پس توصیه می‌کنم از او لذت ببرید: ما در اسپانیا خیلی دلتنگش هستیم.»

این ستاره سابق بارسلونا درباره ادامه حضور مودریچ در میلان اضافه کرد: «باید به مدیر ورزشی که او را به ایتالیا آورد تبریک بگویم و امیدوارم بتوانند لوکا را اینجا نگه دارند: فکر می‌کنم او خیلی خوشحال است و این را می‌توان دید چون اگر خوشحال نبود، این قدر خوب بازی نمی‌کرد.»

