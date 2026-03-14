کوشکی: ملت ایران الگوی شرافت و تدبیر خواهند شد

بازیکن ملی‌پوش استقلال با محکومیت حملات اخیر به ایران تأکید کرد که همبستگی و ایستادگی مردم ایران بار دیگر نشان داد این ملت هرگز از خاک کشور خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا، بازیکن ملی پوش استقلال گفت: تا سالهای متمادی یقین دارم از این ملت عزیز به عنوان الگوی شرافت و تدبیر یاد خواهد شد.

علیرضا کوشکی با محکومیت تجاوز دشمن صهیونیستی- آمریکایی به ایران گفت: آنکه حق را ببیند متوجه می شود چه جنایتی علیه مردم ایران صورت گرفت. کسی که با ادعای دروغین کمک سراغ مدرسه،منازل مسکونی و اماکن ورزشی می رود هیچ بویی از انسانیت و مردانگی نبرده است.

او افزود: همبستگی ملت ایران باز هم در کنار دلاوری و غیرت آنها تاریخ ساز شد.ایرانی جماعت همینی است می بینید که اینطور پای کشورش ایستاده است. این مردم یک وجب از خاک وطن را به دشمن نمی دهند.

کوشکی در پایان خاطرنشان کرد: شرف آدم ها در سخت ترین شرایط سنجیده می شود.تا سالهای متمادی یقین دارم از این ملت عزیز به عنوان الگوی شرافت و تدبیر یاد خواهد شد.

