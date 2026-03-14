مربی ایتالیایی تیم ملی والیبال: کنار مردم ایران هستم

توماس توتولو، مربی ایتالیایی تیم ملی والیبال، در پیامی با ابراز همدردی با مردم ایران ابراز امیدواری کرد که جنگ هرچه زودتر پایان یابد و تأکید کرد بدون ترس آماده بازگشت و ادامه کار با تیم ملی است.

به گزارش ایلنا، توماس توتولو، مربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران، در پیامی حمایتی نسبت به شرایط اخیر ایران واکنش نشان داد و از همدردی خود با مردم ایران سخن گفت.

او در این پیام اعلام کرد شنیدن اخبار ایران باعث نگرانی شده و پیدا کردن کلماتی که بتواند درد مردم را کاهش دهد کار ساده‌ای نیست. توتولو تأکید کرد که درد مردم ایران، درد او نیز هست.

این مربی ایتالیایی با اشاره به آسیب دیدن سالن دوازده هزار نفری آزادی، آن را بسیار دردناک توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که این جنگ هرچه سریع‌تر پایان یابد.

توتولو همچنین گفت که مردم ایران، بازیکنان و مربیان والیبال را مردمی مقاوم می‌داند و تأکید کرد هیچ ترسی از بازگشت به ایران ندارد و آماده است در اولین زمان ممکن و با در نظر گرفتن شرایط، کار خود را با تیم ملی از سر بگیرد.

او در پایان تأکید کرد هدف حفظ نام و سنت‌های تیم ملی ایران و احترام به مردم و مقاومت آن‌هاست و ابراز امیدواری کرد که به‌زودی دوباره در ایران حضور داشته باشد.

