خسارت سنگین به فدراسیون تیراندازی در پی حملات شب گذشته
در پی حملات شب گذشته اسرائیل و آمریکا، بخشهای مختلف فدراسیون تیراندازی از جمله ساختمان اداری، خوابگاه و سالنهای تمرین و مسابقات دچار خسارت جدی شد.
به گزارش ایلنا، در جریان حملات شب گذشته و بامداد امروز، بخشهای مختلف فدراسیون تیراندازی آسیب جدی دید. ساختمان اداری این فدراسیون بیشترین میزان تخریب را داشته و بخشهایی از خوابگاه و سالنهای تمرین و مسابقات نیز خسارت دیدهاند.
با این حال خوشبختانه در زمان وقوع حمله هیچیک از کارمندان، مسئولان فدراسیون و ورزشکاران در محل حضور نداشتند و این حادثه تلفات جانی نداشته است.