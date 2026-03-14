به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر اخباری درباره احتمال پیوستن عثمان دمبله به منچسترسیتی منتشر شد؛ شایعاتی که پس از انتشار خبر دیدار مدیر برنامه‌های این بازیکن با مدیر ورزشی سیتی شدت گرفت. با این حال فابریتزیو رومانو، خبرنگار معتبر حوزه نقل‌وانتقالات، اعلام کرده که این گمانه‌زنی‌ها واقعیت ندارند و در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای میان طرفین در جریان نیست.

ماجرا از جایی آغاز شد که رسانه اسپانیایی «دیاریو اسپورت» گزارش داد موسی سیسوکو، مدیر برنامه‌های دمبله، اخیراً در مادرید با هوگو ویانا مدیر ورزشی منچسترسیتی دیدار داشته است. همین خبر باعث شد شایعاتی درباره احتمال انتقال ستاره فرانسوی به لیگ برتر مطرح شود؛ به‌ویژه در شرایطی که گفته می‌شود روند مذاکرات برای تمدید قرارداد او با پاری‌سن‌ژرمن پیشرفت قابل توجهی نداشته است.

دمبله که اکنون ۲۸ سال دارد، تا سال ۲۰۲۸ با قهرمان اروپا قرارداد دارد و مدیران پاری‌سن‌ژرمن همچنان حفظ او را یکی از اولویت‌های اصلی پروژه تیم تحت هدایت لوئیس انریکه می‌دانند. با این حال گفته می‌شود نمایندگان این بازیکن در حال بررسی شرایط بازار هستند تا در صورت نیاز گزینه‌های دیگری را نیز در نظر داشته باشند.

با وجود تمام این شایعات، رومانو تأکید کرده که دیدار انجام‌شده میان سیسوکو و ویانا ارتباطی با انتقال دمبله نداشته است. او در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که جلسه میان این دو درباره هیچ معامله احتمالی برای این بازیکن فرانسوی نبوده و در حال حاضر هیچ تماس یا مذاکره‌ای میان منچسترسیتی و اطرافیان دمبله برقرار نشده است.

به گفته رومانو، این دیدار می‌تواند مربوط به مسائل کاری دیگر یا بررسی شرایط بازیکنان دیگر بوده باشد. بنابراین در شرایط فعلی، جدایی دمبله از پاری‌سن‌ژرمن و پیوستن او به منچسترسیتی در حد شایعه باقی مانده و نشانه‌ای از شکل‌گیری مذاکرات جدی میان طرفین دیده نمی‌شود.

