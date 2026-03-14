ایگور تودور در آستانه اخراج از تاتنهام

به گزارش ایلنا، مدیران باشگاه تاتنهام به‌طور جدی احتمال ایجاد تغییر دوباره در کادر فنی را بررسی می‌کنند؛ تصمیمی که در پی شروع ناامیدکننده ایگور تودور در دوره کوتاه هدایت این تیم شکل گرفته است. سرمربی کروات که به‌عنوان گزینه‌ای موقت روی نیمکت اسپرز نشست، در چهار بازی نخست خود چهار شکست متوالی را تجربه کرده و همین عملکرد ضعیف باعث شده مدیران باشگاه برای جلوگیری از سقوط احتمالی تیم در لیگ برتر، به فکر انتخاب گزینه‌ای تازه بیفتند؛ چرا که اثر فوری مورد انتظار از او هنوز دیده نشده است.

اوضاع در شمال لندن به‌سرعت رو به وخامت رفته است. تودور ۴۷ ساله تنها چند هفته پیش با قراردادی کوتاه‌مدت جانشین توماس فرانک شد، اما نتوانست ثباتی در عملکرد تیم ایجاد کند. گزارش‌ها از جمله در رسانه «اتلتیک» حاکی از آن است که حتی احتمال دارد حضور او در تاتنهام بسیار کوتاه‌تر از حد انتظار باشد.

دوران مربیگری او با شکست در دربی حساس برابر آرسنال آغاز شد و پس از آن نیز سفر به زمین فولام نتیجه‌ای ناامیدکننده برای اسپرز به همراه داشت. روند ناکامی‌ها در دیدار مقابل کریستال پالاس ادامه پیدا کرد؛ جایی که اخراج میکی فن ده فن ورق بازی را برگرداند و تاتنهام که تا آن لحظه امیدوارکننده ظاهر شده بود، در نهایت با شکست ۳-۱ زمین را ترک کرد.

فشارها زمانی به اوج رسید که تاتنهام در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا برابر اتلتیکو مادرید نمایشی بسیار ضعیف ارائه داد. شاگردان تودور در همان ۱۵ دقیقه ابتدایی دچار فروپاشی شدند و در نهایت بازی رفت مرحله یک‌هشتم نهایی را با نتیجه ۵-۲ واگذار کردند؛ نتیجه‌ای که شانس صعود این تیم را برای دیدار برگشت بسیار دشوار کرده است.

در چنین شرایطی، تیمی که معمولاً در نیمه بالایی جدول لیگ برتر حضور دارد، حالا برای بقا می‌جنگد. تاتنهام تنها ۹ بازی دیگر فرصت دارد تا جایگاه خود را در لیگ حفظ کند و همین موضوع حساسیت تصمیم مدیران باشگاه را دوچندان کرده است.

در برنامه فشرده پیش رو، اسپرز ابتدا باید به مصاف لیورپول برود و سپس در بازی برگشت مقابل اتلتیکو مادرید شانس خود را برای جبران امتحان کند. با این حال، بسیاری از ناظران دیدار ۲۲ مارس برابر ناتینگهام فارست را تعیین‌کننده‌ترین مسابقه این تیم در فصل ۲۰۲۶ می‌دانند؛ دیداری که از آن به‌عنوان یک «بازی شش امتیازی» در نبرد برای بقا یاد می‌شود و می‌تواند سرنوشت فصل تاتنهام و حتی آینده نیمکت این تیم را مشخص کند.

