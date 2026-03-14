تحقیر انگلیسیها در اروپا ادامه دارد
شکست عجیب اشتوتگارت و ناتینگهام فارست در خانه
پنجشنبهی آینده تکلیف ۸ تیم صعود کننده به یکچهارم نهایی لیگ اروپا مشخص خواهد شد.
به گزارش ایلنا، پرونده دور رفت مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای لیگ اروپا در فصل ۲۶-۲۰۲۵، با برگزاری ۸ دیدار حساس در سراسر قاره سبز پیگیری شد؛ شبی که برای تیمهای میزبان چندان خوشیمن نبود و چندین مدعی در خانه زمینگیر شدند.
در یکی از جذابترین دیدارهای این مرحله، دو نماینده فوتبال ایتالیا یعنی بولونیا و آاس رم به مصاف یکدیگر رفتند که این نبرد تاکتیکی در نهایت با تقسیم امتیازات و تساوی ۱-۱ خاتمه یافت. با این نتیجه، همه چیز به بازی برگشت در ورزشگاه المپیکوی رم موکول شد؛ جایی که شاگردان جالوروسی امیدوارند با حمایت هواداران خود، بلیت حضور در مرحله بعد را رزرو کنند. پیروز این تقابل تمامایتالیایی، در مرحله بعدی باید به مصاف برنده جدال لیل و استونویلا برود.
استونویلا که تحت هدایت اونای امری، متخصص رقابتهای لیگ اروپا، روزهای درخشانی را سپری میکند، موفق شد در خانه لیل با نتیجه یک بر صفر به پیروزی برسد. این برد ارزشمند خارج از خانه، ویلا را در موقعیت بسیار مناسبی برای صعود قرار داد و حالا فرانسویها برای جبران این شکست در بازی برگشت، کار دشواری پیش رو خواهند داشت.
در سایر دیدارهای مهم، اشتوتگارت در استادیوم خانگی خود مقابل پورتو تن به شکست داد. اژدهایان پرتغالی با ارائه یک بازی حسابشده موفق شدند میزبان آلمانی خود را ۲-۱ مغلوب کنند تا با خیالی آسودهتر آماده بازی برگشت در ورزشگاه دراگائو شوند.
همچنین، ناتینگهام فارست که با هدایت ویتور پریرا به دنبال ماجراجویی در اروپا بود، در یک نتیجه غافلگیرکننده با یک گل مقابل تیم سرسخت میتیولن دانمارک شکست خورد. شکست فارست در خاک انگلیس، کار این تیم را برای صعود در بازی برگشت در دانمارک به شدت پیچیده کرده است. با پایان بازیهای امشب، حالا نگاهها به دیدارهای برگشت در هفته آینده دوخته شده تا چهره ۸ تیم برتر این رقابتها مشخص شود.