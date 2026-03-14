رونمایی از پیراهن دوم برزیل در جام جهانی 2026

به گزارش ایلنا، در آستانه آغاز بزرگترین ماراتن فوتبالی جهان، فدراسیون فوتبال برزیل با همکاری شریک تجاری دیرینه خود، کمپانی نایکی، از کیت دوم تیم ملی این کشور برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ پرده‌برداری کرد. این رونمایی به دلیل یک اتفاق تاریخی، در کانون توجه رسانه‌های ورزشی و دنیای مد قرار گرفته است؛ چرا که این بار، نشان نمادین «جردن» (زیرمجموعه پیشرو نایکی) وظیفه طراحی و تولید البسه پرافتخارترین تیم جهان را بر عهده دارد.

برند جردن که طی سال‌های اخیر با طراحی‌های جسورانه و منحصر‌به‌فرد خود برای پیراهن‌های سوم باشگاه پاری‌سن‌ژرمن، استانداردهای جدیدی را در بازاریابی ورزشی تعریف کرده بود، اکنون برای نخستین بار در تاریخ خود پا به عرصه رقابت‌های ملی گذاشته است. انتخاب برزیل به عنوان اولین شریک ملی برند جردن، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه «سلسائو» در استراتژی‌های جهانی این برند است. تا پیش از این، لوگوی مشهور «جامپ‌من» (Jumpman) را تنها بر تن ستارگان پارک‌دوپرنس دیده بودیم، اما حالا این نشان قرار است بر روی سینه ستاره‌های برزیلی در خاک آمریکای شمالی بدرخشد.

پیراهن دوم جدید برزیل که با تلفیقی از سنت و نوآوری طراحی شده، قرار است در نبردهای مرحله گروهی همراه شاگردان سلسائو باشد. بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، برزیل در گروه C مسابقات قرار گرفته و باید برای صعود به مرحله حذفی، به مصاف تیم‌های مراکش، هائیتی و اسکاتلند برود.

هواداران فوتبال برزیل امیدوارند این تغییر ساختاری در تامین‌کننده کیت و همکاری با برند جردن، برای آن‌ها خوش‌یمن باشد و در نهایت به طلسم‌شکنی و کسب ششمین ستاره قهرمانی روی پیراهن‌های جدیدشان ختم شود. این پیراهن که هم‌اکنون به صورت رسمی عرضه شده، به دلیل طراحی خاص و عقبه برند جردن، پیش‌بینی می‌شود به یکی از پرفروش‌ترین کیت‌های تاریخ جام جهانی تبدیل شود.

