توقف موقت مذاکرات تمدید قرارداد ستاره میلان

به گزارش ایلنا، باشگاه میلان تصمیم گرفته روند مذاکرات برای تمدید قرارداد کریستین پولیشیچ را فعلاً متوقف کند و تعیین تکلیف این موضوع را به پایان فصل ۲۶-۲۰۲۵ موکول کند. مدیران روسونری در شرایطی چنین تصمیمی گرفته‌اند که این ستاره آمریکایی همچنان یکی از مهره‌های مهم در برنامه‌های فنی تیم به شمار می‌رود، اما باشگاه ترجیح داده در مقطع حساس فصل وارد مذاکرات طولانی قراردادی نشود.

به گزارش دنیله لونگو، مسئولان میلان قصد دارند پس از پایان فصل جلسه‌ای با نمایندگان پولیشیچ برگزار کنند تا درباره آینده همکاری دو طرف و احتمال تمدید قرارداد گفت‌وگو کنند. این وقفه در مذاکرات بیشتر به دلیل تمرکز باشگاه روی اهداف ورزشی و رقابت‌های پیش رو است و نشانه‌ای از اختلاف میان طرفین تلقی نمی‌شود.

قرارداد فعلی پولیشیچ با میلان تا ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد و روسونری همچنین گزینه تمدید یک‌ساله دیگری نیز در اختیار دارد که می‌تواند مدت همکاری را تا تابستان ۲۰۲۸ افزایش دهد. وجود این بند باعث شده باشگاه از نظر زمانی تحت فشار قرار نگیرد و با آرامش بیشتری درباره قرارداد جدید تصمیم بگیرد.

در عین حال، درخشش این وینگر آمریکایی در ترکیب میلان باعث شده چند باشگاه اروپایی تحولات مربوط به آینده او را با دقت دنبال کنند. پولیشیچ در فصل‌های اخیر به یکی از مهره‌های تأثیرگذار خط حمله روسونری تبدیل شده و عملکرد باثبات او در سری‌آ بار دیگر جایگاهش را در میان مهاجمان شاخص فوتبال اروپا تقویت کرده است.

