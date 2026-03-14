غیبت مهره کلیدی رئال در حساسترین مقطع فصل
رئال مادرید که در این فصل بارها با موج مصدومیت بازیکنانش دستوپنجه نرم کرده، حالا نگران است که غیبت بنجامین مندی معادلات تیم را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش ایلنا، غیبت بنجامین مندی درست در حساسترین مقطع فصل، ضربهای سنگین به تیمی وارد کرد که بهتازگی نشانههایی از احیای دوباره زیر نظر آربلوا بروز داده بود. مدافع چپ فرانسوی که بیشتر ماههای این فصل را دور از میادین گذرانده، درست زمانی که به نظر میرسید در حال بازگشت به نقش محوری خود در ساختار دفاعی رئال است، بار دیگر با بدشانسی مصدومیت روبهرو شد.
عملکرد درخشان او در بالایدوس و تشویق ایستاده هواداران در برنابئو هنگام بازی مقابل منچسترسیتی، امیدها برای بازگشت یک مدافع نفوذناپذیر را زنده کرده بود، اما این روند امیدوارکننده حتی یک مسابقه کامل هم دوام نیاورد. مندی در بین دو نیمه همان بازی با آسیب عضله دوسر فموریال مواجه شد و حالا تا بعد از فیفادی از میادین دور خواهد بود؛ اتفاقی که برای آربلوا بسیار تلخ بود، زیرا او برنامه ویژهای برای استفاده از این مدافع در نبرد دشوار ورزشگاه اتحاد داشت.
جایگاه مندی در رختکن رئال مادرید بسیار فراتر از تصویری است که معمولاً در رسانهها دیده میشود. برای درک ارزش واقعی او کافی است به توصیفی که کارلو آنچلوتی از این بازیکن ارائه داده رجوع کرد. سرمربی ایتالیایی به دلیل تواناییهای دفاعی خاص و درک تاکتیکی بالای او، لقب «پروفسور» را برایش انتخاب کرده بود. مندی در واقع همان دیوار مستحکمی است که تیم برای محافظت از ستارههای هجومیاش به آن نیاز دارد؛ مدافعی که نقش سپر دفاعی را در ساختار تیم ایفا میکند.
اهمیت این بازیکن برای آنچلوتی تنها در تمجیدهای لفظی خلاصه نمیشد. کارلتو برای حفظ مندی حتی وارد چالشی جدی با مدیران باشگاه شد. در شرایطی که رئال مادرید پروژه جذب آلفونسو دیویس از بایرن مونیخ را با جدیت دنبال میکرد، آنچلوتی تأکید داشت که نباید این انتقال به قیمت از دست دادن مندی تمام شود. از نگاه او، حفظ مدافعی که سالها ستون دفاعی تیم بوده، از هر خرید جدیدی مهمتر است. در نهایت هم نظر سرمربی ایتالیایی غالب شد و قرارداد مندی تا سال ۲۰۲۸ تمدید شد. او در میان همتیمیهایش نیز محبوبیت زیادی دارد و بسیاری معتقدند اگر با این حجم از مصدومیتها مواجه نمیشد، مدتها پیش جایگاهش را بهعنوان مدافع بدون رقیب سمت چپ تثبیت میکرد.
با این حال، تراژدی واقعی در مسیر حرفهای مندی دقیقاً همینجا شکل میگیرد. بازیکنی که توان مهار سریعترین و خطرناکترین وینگرهای فوتبال جهان را دارد، در برابر فشارهای فیزیکی بدن خودش آسیبپذیر است. او فصل جاری را به دلیل جراحی پس از فینال جام حذفی مقابل بارسلونا با تأخیر آغاز کرد و پس از آن نیز چند بار دیگر به دلیل مصدومیت از میادین دور شد؛ ۲۰ روز در ماه نوامبر، ۳۷ روز در ژانویه و حالا نیز سه هفته دوری تازه بعد از مسابقه با منچسترسیتی.
آمار حضور او در این فصل نیز بهخوبی شدت این بدشانسی را نشان میدهد. از مجموع ۴۲ مسابقه رسمی رئال مادرید، مندی تنها در ۵ بازی فرصت حضور در زمین را پیدا کرده است. او با ۲۴ مسابقه غیبت، بیشترین تعداد دوری از میادین را در میان بازیکنان رئال ثبت کرده است. نبود این مدافع تأثیر مستقیمی بر استحکام دفاعی تیم دارد؛ مسئلهای که شاید برای بسیاری از هواداران چندان ملموس نباشد، اما آربلوا بهخوبی از اهمیت آن آگاه است. سرمربی جوان رئال که با بازگشت «پروفسور» امید تازهای پیدا کرده بود، حالا باید بدون این مهره کلیدی خود را برای یکی از دشوارترین بازیهای فصل در منچستر آماده کند.