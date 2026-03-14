پایان کابوس در برنابئو: آربلوا رئال را از بحران عبور داد

به گزارش ایلنا، پیروزی رئال مادرید مقابل منچسترسیتی تنها یک نتیجه مهم در لیگ قهرمانان نبود؛ این برد در واقع پاسخی بود به موجی از تردیدها که پیش از مسابقه اطراف تیم شکل گرفته بود. آلوارو آربلوا نیز بلافاصله پس از پایان بازی، در گفت‌وگو با شبکه مووی‌استار به همین فضای بدبینانه واکنش نشان داد.

سرمربی جوان رئال با لحنی انتقادی به ارزیابی‌های پیش از مسابقه اشاره کرد و گفت شرایط بازی بسیار بهتر از چیزی پیش رفت که بسیاری تصور می‌کردند. او تاکید کرد که بیرون از باشگاه اعتماد چندانی به این تیم وجود نداشت، اما در عین حال یادآور شد که رئال مادرید تیمی نیست که بتوان به‌راحتی پایان کارش را اعلام کرد.

با این حال، نگرانی‌ها تنها به فضای رسانه‌ای محدود نمی‌شد. درون باشگاه نیز پیش از این مسابقه نوعی اضطراب جدی جریان داشت. مدیران رئال بیش از آنکه نگران حذف از لیگ قهرمانان باشند، از نحوه تقابل با تیم قدرتمند گواردیولا واهمه داشتند؛ تیمی که توانایی ایجاد فشار شدید و تحمیل شکست‌های سنگین را دارد.

در روزهای منتهی به این مسابقه، در راهروهای باشگاه از فضایی صحبت می‌شد که می‌توان آن را «آرامش همراه با تنش» توصیف کرد. نگرانی اصلی این بود که اگر سیتی بتواند ضربه‌ای سنگین در برنابئو وارد کند، نه‌تنها تیم از رقابت‌ها کنار می‌رود بلکه سکوها نیز علیه بازیکنان و کادر فنی موضع خواهند گرفت. چنین سناریویی می‌توانست ادامه فصل را برای رئال به مسیری دشوار و فرسایشی تبدیل کند.

در جلسات داخلی باشگاه حتی خاطره شکست تلخ برابر آژاکس در فصل ۲۰۱۹-۲۰۱۸ نیز دوباره مطرح شده بود؛ دیداری که تبعات سنگینی برای رئال به همراه داشت. این فضای پراضطراب به رختکن نیز سرایت کرده بود. بازیکنان پس از شکست مقابل ختافه به شدت از عملکرد خود انتقاد می‌کردند و میان برخی از ستاره‌ها حتی جملاتی ناامیدکننده درباره شانس موفقیت تیم در ادامه فصل رد و بدل شده بود.

با این حال، نتیجه بازی با سیتی ورق را برگرداند. صبح روز بعد از مسابقه، فضای مجموعه والدبباس کاملاً متفاوت بود. باشگاه نه فقط از یک برد مهم خوشحال بود، بلکه احساس می‌کرد از فشار سنگینی که روی تیم قرار گرفته بود رهایی یافته است. هرچند صعود هنوز قطعی نشده، اما رئال توانست از یکی از حساس‌ترین مقاطع فصل عبور کند.

مدیران باشگاه این پیروزی را فراتر از یک نتیجه معمولی ارزیابی می‌کنند و بخش قابل توجهی از آن را به نقش آربلوا نسبت می‌دهند. سرمربی جوان در هفته‌های اخیر تلاش کرده با ایجاد انرژی و انگیزه در تیم، فضای روزمره باشگاه را تغییر دهد و اعتماد به نفس بازیکنان را بازگرداند.

در داخل باشگاه حتی از آربلوا به عنوان کسی یاد می‌شود که در حال درمان تیمی است که مدتی درگیر بحران بوده است. شور و انگیزه‌ای که او به مجموعه منتقل کرده، به تدریج به بازیکنان نیز سرایت کرده و این روند در نهایت به نتیجه‌ای انجامید که می‌تواند نقطه عطفی در فصل رئال باشد.

این برد علاوه بر باز کردن مسیر صعود، به رئال فرصت داد تا نفسی تازه کند و از شرایط بحرانی فاصله بگیرد؛ نتیجه‌ای که به تعبیر برخی مدیران باشگاه، آژیر خطر را در برنابئو خاموش کرد.

