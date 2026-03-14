ستاره سیتی بازیکن ماه لیگ برتر شد

به گزارش ایلنا، چند هفته بیشتر از حضور آنتوان سمنیو در منچسترسیتی نمی‌گذرد، اما این وینگر غنایی در همین مدت کوتاه توانسته خود را به یکی از چهره‌های مهم تیم پپ گواردیولا تبدیل کند. عملکرد درخشان او در ماه فوریه باعث شد جایزه بهترین بازیکن ماه لیگ برتر انگلیس در سال ۲۰۲۶ به نام او ثبت شود.

این جایزه برای فوتبال غنا نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که سمنیو حالا سومین بازیکن تاریخ این کشور است که چنین افتخاری را در لیگ برتر کسب می‌کند. پیش از او تنها تونی یبوآ، مهاجم مشهور لیدز یونایتد در دهه ۹۰، و آندره آیو با پیراهن سوانزی موفق به دریافت این جایزه شده بودند.

سمنیو در حالی این عنوان را به دست آورد که رقبای سرشناسی در فهرست نامزدها حضور داشتند؛ از جمله ویکتور گیوکرش از آرسنال، دانگو اواتارا از برنتفورد، بنجامین ششکو از منچستریونایتد، ویرژیل فن‌دایک از لیورپول و همچنین نیکو اورایلی، هم‌تیمی او در سیتی.

این بازیکن ۲۶ ساله در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی و در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۶ با قراردادی پنج‌ونیم ساله و مبلغ ۶۴ میلیون پوند از بورنموث به منچسترسیتی پیوست. او خیلی زود نشان داد که این انتقال می‌تواند یکی از خریدهای موفق فصل باشد. سمنیو در نخستین حضورش مقابل اکستر سیتی در جام حذفی درخشید و چند روز بعد نیز در نیمه‌نهایی جام اتحادیه دروازه نیوکسل را باز کرد.

عملکرد او در لیگ برتر طی ماه فوریه نقش مهمی در نتایج مثبت سیتی داشت. شاگردان گواردیولا در این ماه پنج بازی انجام دادند که حاصل آن چهار برد و یک تساوی بود و سمنیو در تمام این مسابقات به میدان رفت. او طی این پنج دیدار سه گل به ثمر رساند و یک پاس گل نیز ثبت کرد تا سهم مهمی در ادامه روند شکست‌ناپذیری هفت‌گانه سیتی در لیگ داشته باشد.

نمایش‌های تاثیرگذار او از دیدار مقابل تاتنهام آغاز شد؛ مسابقه‌ای که با تساوی ۲-۲ به پایان رسید و سمنیو یکی از گل‌های تیمش را با ضربه‌ای قدرتمند با پای چپ به ثمر رساند. در ادامه نیز در پیروزی ۳-۰ برابر فولام، هم موفق به گلزنی شد و هم با پاس گلی دقیق، نیکو اورایلی را در موقعیت گل قرار داد.

با این حال، مهم‌ترین لحظه او در آخرین بازی ماه رقم خورد؛ جایی که تک گل دیدار مقابل لیدزیونایتد را در زمین حریف به ثمر رساند و سه امتیاز ارزشمند را برای تیم گواردیولا به ارمغان آورد.

سمنیو اکنون با ۱۵ گل در جدول گلزنان لیگ برتر جایگاه سوم را در اختیار دارد. در این فهرست ارلینگ هالند با ۲۲ گل در صدر قرار دارد و ایگور تیاگو با ۱۸ گل در رتبه دوم دیده می‌شود.

این جایزه همچنین دومین عنوان بازیکن ماه برای منچسترسیتی در فصل جاری محسوب می‌شود؛ پیش از این ارلینگ هالند در ماه سپتامبر چنین افتخاری را برای این تیم کسب کرده بود. حالا سمنیو با ادامه این روند، خود را به یکی از امیدهای اصلی سیتی در ادامه رقابت‌های فصل تبدیل کرده است.

