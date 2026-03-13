حزباوی: جنایات علیه ایران عزیزمان باورکردنی نیست

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمدامین حزباوی مدافع ملی پوش سپاهان اصفهان با اشاره به جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه ملت ایران گفت: ابتدا به تمام خانواده‌های داغدار در این ایام تسلیت عرض می کنم و از خدای بزرگ برایشان صبر جمیل می خواهم.

وقتی دشمن می آید و به بهانه سیاسی وارد عرصه های مختلف می شود و مکان های ورزشی را می زند چیزی جز جنایت درباره آن نمی توان گفت.

با این وجود ملت ایران همیشه نشان داده اند به این مرز و بوم متعهد هستند و با همه وجود در صدد حفظ آن بوده اند.

وی یادآور شد: دشمنان ایران همه چیز را زیر پا می گذارند.امروز همه جهان دیده اند که اتحاد دوستداران این مرز و بوم هرگز از بین نرفته و این ملت نازنین ایران زمین پیروز جنگ لقب گرفتند.

اگرچه جنایات علیه ایران عزیزمان باورکردنی نیست، اما دشمنان بدانند؛ما یک ملت متحدیم و در کنار هم تا پیروزی نهایی هستیم.

انتهای پیام/