اخراج اشلوت از لیورپول؟ امکانش بسیار کم است
به احتمال بسیار زیاد آرنه اشلوت فصل آینده هم روی نیمکت لیورپول خواهد نشست.
به گزارش ایلنا، ناکامی و شکست ناامیدکننده اخیر لیورپول در تقابل با گالاتاسارای، موج تازهای از انتقادات را روانه آنفیلد کرده و فشارها بر دوش آرنه اسلوت را به شکل ملموسی افزایش داده است.
با وجود این شرایط دشوار و در حالی که رسالت و ماموریت اصلی این سرمربی هلندی در فصل جاری، تضمین کسب سهمیه رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا تعیین شده است، اخبار موثق از درون باشگاه حکایت از رویکردی کاملا متفاوت دارد. مدیران ارشد لیورپول نه تنها قصد عقبنشینی ندارند، بلکه با عزمی راسخ به دنبال تداوم همکاری و حمایت همهجانبه از سرمربی فاتح لیگ برتر هستند تا او بتواند پروژه تاکتیکیاش را به سرانجام برساند.
در همین راستا، دیوید اورنستین، خبرنگار سرشناس و معتبر حوزه نقلوانتقالات دنیای فوتبال، در تازهترین قسمت از پادکست رسانه اتلتیک، خط بطلانی بر تمامی شایعات پیرامون اخراج احتمالی آرنه اشلوت کشید. بر اساس گزارشهای دقیق او، مجموعه لیورپول پشتیبانی صددرصدی خود را از کادر فنی اعلام کرده و هیچگونه برنامهای برای ایجاد تغییرات در ساختار هدایت تیم مد نظر قرار نداده است.
کادر مدیریتی آنفیلد باوری عمیق دارند که اسلوت یگانه گزینهای است که توانایی و دانش لازم برای بازگرداندن قطار لیورپول به مسیر درست موفقیت را داراست. نکته قابل تامل در اظهارات اورنستین این است که حتی اگر مدیران باشگاه در شرایطی فرضی تصمیم به استخدام فرد جدیدی بگیرند، دقیقا به دنبال مربیای خواهند رفت که مختصات فنی و شخصیتی او با پروفایل فعلی آرنه اسلوت تطابق کامل داشته باشد.
دلیل دیگری که این اعتماد همهجانبه را تقویت میکند، ارزیابی دقیق شرایط فعلی بازار مربیان است. سران لیورپول به این جمعبندی رسیدهاند که مربیان در دسترس کنونی، به هیچ وجه با استانداردهای سختگیرانه و معیارهای مد نظر ریچارد هیوز و مایکل ادواردز همخوانی ندارند.
نتیجه این ارزیابی، تمدید اعتماد به اسلوت و تضمین ادامه کار او روی نیمکت فارغ از هر نتیجهای در پایان فصل است. فراتر از ابقای صرف، مدیریت باشگاه که از روند کلی عملکرد این مرد هلندی رضایت دارد، در حال تدارک برنامههای حمایتی برای پنجره نقلوانتقالات پیش رو است و برآورد میشود که در گام نخست، یک وینگر تازهنفس و باکیفیت برای تقویت فاز تهاجمی به ترکیب تیم اسلوت اضافه گردد.
از منظر آمار و ارقام و جایگاه جدولی، لیورپول در شرایطی به استقبال ادامه مسابقات میرود که تنها نه هفته تا پایان ماراتن فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس باقی مانده است. سرخپوشان مرسیساید در حال حاضر جایگاه ششم جدول ردهبندی را به خود اختصاص دادهاند و همچنان در محدوده رقابت برای کسب سهمیه ارزشمند لیگ قهرمانان اروپا حضور دارند.
مسیر آنها در تورنمنتهای حذفی نیز با قدرت ادامه دارد؛ شاگردان اسلوت در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا به مرحله یکهشتم نهایی راه یافتهاند و در جام حذفی انگلیس (افای کاپ) نیز موفق شدهاند خود را به جمع هشت تیم پایانی برسانند، جایی که باید در یک نبرد تمامعیار و حساس در مرحله یکچهارم نهایی رو در روی منچسترسیتی قرار بگیرند.