به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه او ای ام مکزیک، سفیر ایران در مکزیک اعلام کرد در صورت طرح چنین پیشنهادی، از برگزاری دیدارهای تیم ملی ایران در مکزیک به جای آمریکا حمایت خواهد کرد.

ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، در یک نشست خبری گفت: «ما بسیار دعا کرده بودیم که بازی‌های ما در مکزیک برگزار شود، اما این اتفاق نیفتاد. با این حال اگر پیشنهادی برای انتقال این مسابقات به مکزیک مطرح شود، از آن حمایت خواهیم کرد.»

هفته گذشته مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، گفته بود به دلیل جنگی تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، تکلیف حضور تیم ملی ایران در جام جهانی همچنان نامشخص است. تا امروز فیفا هیچ موضع رسمی در این باره اعلام نکرده است.

طبق برنامه از پیش مشخص شده، بازی‌های ایران در مرحله گروهی در خاک آمریکا برگزار خواهد شد، اما به دلیل جنگ، حضور تیم ملی در این مسابقات، با تردید بزرگی مواجه شده است.

بازی‌های ایران در گروه G مسابقات خواهد بود. ایران ابتدا در لس‌آنجلس به مصاف نیوزیلند و بلژیک می‌رود و سپس آخرین دیدار مرحله گروهی خود را مقابل مصر در شهر سیاتل برگزار می‌کند.

سفیر ایران با تاکید بر اینکه تصمیم نهایی درباره اعزام یا عدم اعزام تیم ملی ایران به جام جهانی بر عهده وزارت ورزش است، گفت: «از نظر شخصی و با توجه به علاقه‌ای که داریم، دوست داشتیم این بازی‌ها در مکزیک برگزار شود.»

او در محل سفارت ایران در مکزیک از موضع دولت این کشور در قبال جنگ تشکر کرد و از مکزیک خواست همواره در کنار حقیقت بایستد.

پسندیده گفت: «از دولت مکزیک و رئیس‌جمهور کلودیا شینباوم بسیار تشکر می‌کنم که موضع بسیار خوبی در حمایت از صلح داشته‌اند. همچنین از مجلس نمایندگان مکزیک که امروز به احترام قربانیان جنگ یک دقیقه سکوت برگزار کرد قدردانی می‌کنم. از مکزیک می‌خواهم همیشه در کنار حقیقت باشد.»

سفیر ایران افزود نه تنها مکزیک، بلکه همه کشورهای جهان باید تجاوزها علیه ایران را محکوم کنند و از آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل نقض قوانین بین‌المللی پاسخگویی بخواهند.

او تأکید کرد: «در برابر جنایت‌هایی که اسرائیل و ایالات متحده مرتکب شده‌اند، ما در چارچوب حق دفاع مشروع اقدام خواهیم کرد. مردم ایران از سرزمین خود دفاع خواهند کرد.»

