اعتمادبهنفس گالاتاسرای بعد از برد بزرگ مقابل لیورپول
سرمربی گالاتاسرای پس از پیروزی ارزشمند تیمش مقابل لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا، از نمایش شاگردانش تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، گالاتاسرای بازی رفت مرحله یکهشتم نهایی را با تک گل ماریو لمینا با پیروزی پشت سر گذاشت.
اوکان بوروک پس از بازی گفت: «نتیجه مشابه بازی اول در مرحله گروهی بود، اما جریان بازی متفاوت پیش رفت. لیورپول باشگاه بزرگی است و بازیکنان باکیفیت زیادی دارد. ما در اینجا کاری را که باید، انجام دادیم و پیروز شدیم. اما هنوز چیزی تمام نشده است. بازی دوم در ورزشگاه خانگی آنهاست و مسابقه بسیار دشوار دیگری در انتظار ما خواهد بود.»
او افزود: «بازی مقابل تیمی مثل لیورپول همیشه سخت است چون آنها کیفیت بالایی دارند و حس میکنید از هر اشتباه شما استفاده میکنند. حالا روی آزمون بزرگ پیش رو تمرکز میکنیم. من همیشه به بازیکنانم و موفقیت تیمم حتی در بازی برگشت ایمان دارم.»
از سوی دیگر، ماریو لمینا، زننده گل پیروزی و بهترین بازیکن زمین، اظهار داشت: «از همتیمیهایم و همه هواران سپاسگزارم. ما میخواستیم با مبارزه سخت پیروز شویم، درست مثل بازی اول. حالا یک بازی دیگر در آنفیلد باقی مانده است. میخواهیم آنجا هم پیروز شویم و به یکچهارم نهایی برسیم.»
لمینا که دومین دوره حضورش در گالاتاسرای را تجربه میکند، گفت: «جدایی از این تیم دردناک بود. بسیار خوشحالم که دوباره اینجا هستم و رویاهایم را زندگی میکنم. ما در تمامی رقابتها خوب عمل میکنیم و میخواهم این روند را ادامه دهم.»