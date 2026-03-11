به گزارش ایلنا، گالاتاسرای بازی رفت مرحله یک‌هشتم نهایی را با تک گل ماریو لمینا با پیروزی پشت سر گذاشت.

اوکان بوروک پس از بازی گفت: «نتیجه مشابه بازی اول در مرحله گروهی بود، اما جریان بازی متفاوت پیش رفت. لیورپول باشگاه بزرگی است و بازیکنان باکیفیت زیادی دارد. ما در اینجا کاری را که باید، انجام دادیم و پیروز شدیم. اما هنوز چیزی تمام نشده است. بازی دوم در ورزشگاه خانگی آن‌هاست و مسابقه بسیار دشوار دیگری در انتظار ما خواهد بود.»

او افزود: «بازی مقابل تیمی مثل لیورپول همیشه سخت است چون آن‌ها کیفیت بالایی دارند و حس می‌کنید از هر اشتباه شما استفاده می‌کنند. حالا روی آزمون بزرگ پیش رو تمرکز می‌کنیم. من همیشه به بازیکنانم و موفقیت تیمم حتی در بازی برگشت ایمان دارم.»

از سوی دیگر، ماریو لمینا، زننده گل پیروزی و بهترین بازیکن زمین، اظهار داشت: «از هم‌تیمی‌هایم و همه هواران سپاسگزارم. ما می‌خواستیم با مبارزه سخت پیروز شویم، درست مثل بازی اول. حالا یک بازی دیگر در آنفیلد باقی مانده است. می‌خواهیم آنجا هم پیروز شویم و به یک‌چهارم نهایی برسیم.»

لمینا که دومین دوره حضورش در گالاتاسرای را تجربه می‌کند، گفت: «جدایی از این تیم دردناک بود. بسیار خوشحالم که دوباره اینجا هستم و رویاهایم را زندگی می‌کنم. ما در تمامی رقابت‌ها خوب عمل می‌کنیم و می‌خواهم این روند را ادامه دهم.»

