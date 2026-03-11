مدافع بارسلونا: خسته بودیم، نتوانستیم پرس کنیم

به گزارش ایلنا، کوبارسی یکی از مهره‌های تأثیرگذار بارسلونا در این دیدار بود و نقش مهمی در این داشت که آبی‌واناری‌ها تا دقایق پایانی مسابقه تنها با اختلاف یک گل از نیوکسل عقب باشند. او در قلب خط دفاع و در کنار جرارد مارتین نمایش مطمئنی ارائه داد و بارها حملات حریف را خنثی کرد. این مدافع جوان پس از پایان بازی، درباره عملکرد تیمش صحبت کرد و با وجود نتیجه به‌دست‌آمده، تأکید داشت که بارسا در مجموع نمایش قابل قبولی داشته و از برخی جنبه‌های عملکرد تیم رضایت نسبی دارد.

او گفت: «بازی بسیار خوبی انجام دادیم، به‌ خصوص از نظر دفاعی. می‌دانستیم که بازی در اینجا دشوار خواهد بود، زمین فشرده است و باید بسیار هوشیار باشیم.»

کوبارسی اشاره کرد: «یک جزئیات کوچک باعث شد آن گل را دریافت کنیم.»

این بازیکن آکادمی تایید کرد که تیمش در خط حمله ضعیف بوده است. او گفت: «در خط حمله خوب نبودیم. گاهی لازم است عقب بنشینید یا یک دفاع جلوکشیده را در میانه میدان حفظ کنید تا به نتیجه خوبی برسید. در خط حمله بازیکنانی داریم که می‌توانند در هر لحظه جریان بازی را تغییر دهند و مشکل ایجاد کنند. دنی اولمو به زمین آمد و کاری را که باید انجام می‌داد انجام داد.»

کوبارسی همچنین به مسئله فقدان انرژی اشاره کرد: «چند هفته بسیار فشرده را پشت سر گذاشته‌ایم. کمی خسته بودیم. باید می‌دانستیم چه زمانی پرس کنیم و چه زمانی نه، زیرا نمی‌توانستیم این کار را در تمام ۹۰ دقیقه انجام دهیم. آنها تیمی بسیار فیزیکی بودند. باید نتیجه خوبی می‌گرفتیم. در خانه با تمام توان بازی خواهیم کرد.»

انتهای پیام/