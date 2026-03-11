آلوارز شایعات انتقال به بارسلونا را رد کرد

به گزارش ایلنا، خولیان آلوارز در دیدار رفت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل تاتنهام در ورزشگاه متروپولیتانو نقش پررنگی در برد پرگل اتلتیکو مادرید داشت. این مهاجم با دبل خود یکی از مهره‌های تعیین‌کننده تیمش بود و کمک کرد شاگردان دیه‌گو سیمئونه با خیال آسوده‌تری به استقبال بازی برگشت بروند. او بعد از پایان مسابقه در منطقه میکسدزون مقابل خبرنگاران ایستاد و به سوالات آنها پاسخ داد.

حال شما چطور است؟

«خوشحالم. تا جایی که می‌توانم سخت کار می‌کنم و امروز از محبتی که دریافت کردم خوشحال هستم.»

شرایط کلی خوب است؟

«وضعیتم بسیار خوب است. دوره دشواری داشتم اما از نظر شخصی همیشه می‌خواهم به تیم کمک کنم. در زمین با تمام توانم کار می‌کنم. این چیزی است که در اختیار دارم، این که صددرصد توانم را بگذارم. ممکن است بهتر یا بدتر بازی کنم اما انگیزه همیشه وجود دارد. امیدوارم گل‌ها و پاس‌ گل‌ها همچنان ادامه داشته باشد چون این همان چیزی است که می‌خواهم تا به این تیم کمک کنم.»

علاقه بارسلونا و شایعات

«می‌خواهید چه بگویم؟ من هرگز چیزی نگفته‌ام. این موارد مسائلی هستند که گفته می‌شوند و بعد در شبکه‌های اجتماعی مثل آتش پخش می‌شوند. شما یک چیز می‌گویید و بعد باعث شکل‌گیری انواع نظرها می‌شود اما من هرگز چیزی نگفته‌ام. بدیهی است که در اتلتیکو مادرید خوشحال هستم. بسیار خوشحال هستم و در رقابت‌ها می‌جنگیم. درست است که در لالیگا کمی عقب‌تر هستیم، در لیگ قهرمانان اروپا عملکرد خوبی داریم و سپس در فینال کوپا دل‌ ری نیز حضور داریم.»

