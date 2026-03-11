روزنیور: در فرانسه زمان و تجربه فوقالعادهای داشتهام
سرمربی چلسی میگوید پاریسنژرمن در سطح جهانی است و چالش دشواری در انتظار تیمش خواهد بود.
به گزارش ایلنا، چلسی و پاریسنژرمن در بازی مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، امشب به مصاف همدیگر خواهند رفت. دو تیم در تابستان گذشته هم در بازی فینال جام جهانی باشگاهها مقابل یکدیگر قرار گرفتند که آبیهای لندنی توانستند با پیروزی از آن مسابقه خارج شوند. لیام روزنیور پیش از بازی درباره شرایط تیمش صحبت کرد.
فینال جام جهانی باشگاهها مقابل پیاسجی؟
«من آن بازی را در اتاق نشیمن خانهام تماشا میکردم. بازی خیلی دیر برگزار شد. مسابقهای عالی بود؛ دو تیم فوقالعاده. عملکرد بازیکنان ما در آن روز واقعاً فوقالعاده بود. البته آن بازی ارتباط زیادی با دیدار فردا ندارد.»
حس شما از بازگشت به فرانسه؟
«من در این کشور تجربه و زمان فوقالعادهای داشتم (در استراسبورگ). لیگ بسیار بزرگی با مربیان و بازیکنان عالی است. اینکه به این زودی دوباره به اینجا برگشتهام، انتظارش را نداشتم. بسیار افتخار میکنم که سرمربی چلسی هستم و میخواهم خاطرات بیشتری خلق کنم.»
درباره درباره پاریسنژرمن چه فکر میکنید؟
«پاریسنژرمن سال گذشته واقعاً فوقالعاده بود. فوتبالی که از آنها دیدم تحسینبرانگیز بود. وقتی موفق میشوید، مردم میخواهند شما را پایین بکشند؛ این طبیعی است. این حس را اینجا هم میبینم. وقتی باشگاه بزرگی هستید، اگر نتایج خوب نباشد، بیشتر دربارهتان صحبت میکنند.»
قدرت تیم انریکه؟
«آنها در سطح جهانی هستند. انتظار چیز دیگری هم نمیتوان داشت. یک چالش بسیار دشوار در انتظار ماست؛ هم از نظر تاکتیکی و هم فیزیکی. فکر میکنم برای تماشاگران بیطرف بازی جذابی خواهد بود. البته باید به یاد داشته باشیم که این یک تقابل رفت و برگشت است.»
انتخاب دروازهبان و شماره یک تیم؟
«نه، البته که قرار نیست سرنخی بدهم درباره اینکه چه کسی مقابل پیاسجی درون دروازه خواهد بود. با این ترکیب، انتخاب در هر پستی سخت است. ما درباره دروازهبانی و سایر پستها تصمیم خواهیم گرفت.»
دوران حضور در فرانسه چه طور بود؟
«رسانههای فرانسوی با من فوقالعاده بودند. واقعاً از زمان حضورم در استراسبورگ لذت بردم. وقتی به گذشته نگاه کنم، میگویم یکی از بهترین تجربههای زندگی من بود. از همه کسانی که باعث شدند چنین تجربهای داشته باشم تشکر میکنم.»
وضعیت بدنی و میزان مصدومیت بازیکنان؟
«در این مدت تلاش کردهام دقایق بازی، حجم تمرین و شدت تمرینات را مدیریت کنم. بسیاری از اعضای کادر فنی در این موضوع نقش داشتهاند. ما در حال حاضر وضعیت مصدومیتها را خوب مدیریت کردهایم و باید همین روند را ادامه دهیم.»
به تیم خود اعتماد دارید؟
«من به بازیهای جداگانه نگاه نمیکنم؛ به تصویر بزرگتر نگاه میکنم. از زمانی که به تیم آمدهام، درباره اعتمادبهنفسم صحبت شده و حالا حتی بیشتر هم شده است. درباره اهداف بلندمدت صحبت میکنم. بعد از دو ماه و نیم حضور در اینجا، نسبت به زمانی که تازه آمده بودم اعتمادبهنفس بیشتری دارم.»
لوئیس انریکه را چه طور میبینید؟
«در سطح بالا باید اشتیاق و میل به پیروزی داشته باشید. لوئیس انریکه، نه فقط به عنوان مربی بلکه به عنوان بازیکن هم فوقالعاده بود. او همان هوش فوتبالی را به دوران مربیگریاش آورده است. وقتی به بردن عادت داشته باشید، باید آن روحیه رقابتی را داشته باشید.»