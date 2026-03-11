وعده فلیک برای بازی برگشت مقابل نیوکاسل

به گزارش ایلنا، فلیک پس از تساوی 1-1 مقابل نیوکاسل که به نظر می‌رسد با خوش‌اقبالی آبی‌اناری‌ها همراه بود، وعده داد: «در بازی برگشت بارسلونای متفاوتی خواهید دید.»

هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا در نشست خبری انتهای بازی شرکت کرد و به سوالات پاسخ‌های کوتاه داد.

از کدام راضی هستید؟نتیجه یا بازی تیم؟

بله، از نتیجه بیشتر راضی‌ام. با توپ بازی خوبی انجام ندادیم. اما مثل یک تیم خوب دفاع کردیم. بازی در این ورزشگاه و مقابل این تماشاگران آسان نیست. آن‌ها فشار زیادی وارد می‌کنند. با توپ کار برای ما سخت بود، اما نمی‌شود این‌قدر اشتباه کرد.

خسته بودید؟

بازی‌های زیادی پشت سر گذاشته‌ایم و چند بازیکن هم مصدوم بودند. برنال و پدری تازه از مصدومیت برگشته‌اند. باید پیشرفت کنیم، این واضح است، اما نکته مثبت برای ما نتیجه است. بعد از اینکه ۱-۰ عقب افتادیم، عالی بود که توانستیم برگردیم و مساوی بگیریم.

بازی برگشت متفاوت خواهد بود؟

در بازی برگشت بارسلونای متفاوتی خواهید دید.

