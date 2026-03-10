تاج: پلیس استرالیا به بازیکنان تیم ملی پیشنهاد پناهندگی داد

به گزارش ایلنا، مهدی تاج در واکنش به برخی شایعات درباره وضعیت بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران گفت: تیم ملی بانوان ما در مسابقات سرود ملی را خواندند و سلام نظامی هم دادند، اما متأسفانه پس از بازی پلیس استرالیا دخالت کرد و حتی یکی دو نفر از بازیکنان را از هتل خارج کرد.

او ادامه داد: در حال حاضر تیم بانوان ایران در مسیر بازگشت از سیدنی به کوالالامپور است اما هنگام عبور از گیت خروج، پلیس جلوی آنها را گرفته و به بازیکنان گفته‌اند می‌توانند درخواست پناهندگی بدهند. حتی اعلام کرده‌اند که این اقدام با دستور دولت و نخست‌وزیری انجام شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: ما این موضوع را از طریق مجاری بین‌المللی پیگیری کرده‌ایم و برای فیفا، AFC و همچنین مسئولان استرالیا بیش از هشت نامه ارسال کرده‌ایم. شب گذشته نیز جلسه‌ای با وزیر ورزش برگزار شد و ایشان هم با معاون AFC تماس گرفت و اعلام کرد چنین رفتاری با یک تیم ورزشی انسانی نیست.

تاج با اشاره به حوادث رخ‌داده برای کاروان تیم ملی بانوان گفت: شب گذشته نیز عده‌ای مقابل خودرویی که بازیکنان را به فرودگاه منتقل می‌کرد، تجمع کردند و حتی حدود ۱۵۰ نفر تلاش داشتند اتوبوس را متوقف کنند که باعث ترس و اضطراب بازیکنان شد.

او همچنین اظهار کرد: به برخی از بازیکنان گفته شده بود اگر به ایران بازگردند با آنها برخورد می‌شود، در حالی که مسئولان قضایی و دولتی تأکید کرده‌اند هیچ مشکلی برای بازگشت آنها وجود ندارد.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان گفت: بدترین اتفاق این است که پلیس در گیت خروج از کشور دخالت کند و از بازیکنان یک تیم ملی بخواهد درخواست پناهندگی بدهند. اگر قرار باشد فضای رقابت‌های بین‌المللی این‌گونه باشد، طبیعی است که کشورها نسبت به حضور در مسابقاتی مانند جام جهانی تردید پیدا کنند.

