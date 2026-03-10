به گزارش ایلنا، علیرضا نصرآزادانی، قهرمان و مربی برجسته استان اصفهان و سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندوی آلمان، در واکنش به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: ابتدا لازم می‌دانم شهادت رهبر بزرگ شیعیان جهان، امام خامنه‌ای را به ملت بزرگ ایران و همه شیعیان جهان تسلیت عرض کنم.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای کشور گفت: شهادت سربازان و قهرمانان وطن که برای دفاع از خاک ایران جان خود را فدا کردند و در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند، مایه افتخار و عزت ملت ایران است و به روح بلند آنان ادای احترام می‌کنم.

نصرآزادانی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ترامپ و هم‌پیمانان صهیونیستی او هنوز درک نکرده‌اند که حمله به کشوری با مردمی که فرهنگ ایثار و شهادت در آن ریشه دارد، اشتباهی بزرگ و جبران‌ناپذیر است.

سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندوی آلمان تأکید کرد: مردم ایران به برکت عنایت امام رضا(ع) و حضرت صاحب‌الزمان(عج) همواره پایدار خواهند ماند و این ملت شکست‌ناپذیر است.

