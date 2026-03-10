به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی درباره شرایط پیش‌آمده همزمان با برگزاری مسابقات اظهار کرد: تقارن رقابت‌های آسیایی با فضای جنگ تحمیلی باعث شد برخی جریان‌ها تلاش کنند از این شرایط بهره‌برداری تبلیغاتی داشته باشند و با ایجاد فضاسازی رسانه‌ای، موضوعات حاشیه‌ای را برجسته کنند.

وی ادامه داد: در همین چارچوب حتی رئیس‌جمهور آمریکا نیز به این موضوع ورود کرد و تلاش شد از فضای ایجادشده برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده شود.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تلاش برخی افراد و جریان‌ها برای تحت تأثیر قرار دادن اعضای تیم ملی فوتبال بانوان گفت: در جریان این رقابت‌ها پیشنهادهایی مطرح شد که هدف آن منصرف کردن بازیکنان از بازگشت به کشور بود، اما ملی‌پوشان ایران با رد این پیشنهادها ترجیح دادند در کنار خانواده‌ها و مردم خود باشند.

دنیامالی بازگشت بازیکنان به ایران را اقدامی قابل توجه توصیف کرد و افزود: این تصمیم نشان‌دهنده پیوند عاطفی و تعلق خاطر آنان به کشور است و قابل احترام است.

وی همچنین با اشاره به مواضع اعلام‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و اطلاعیه دادستانی کل کشور درباره تعدادی از بازیکنانی که هنوز به کشور بازنگشته‌اند، گفت: این افراد نیز فرزندان ایران هستند و در صورت بازگشت، امکان ادامه فعالیت در تیم ملی برای آنان وجود خواهد داشت.

وزیر ورزش و جوانان در پایان خاطرنشان کرد: در موارد مختلف دیده شده که برخی ورزشکاران تحت تأثیر فضای رسانه‌ای تصمیم‌هایی گرفته‌اند، اما پس از روشن شدن شرایط و فروکش کردن فضای تبلیغاتی، دوباره به کشور بازگشته و در عرصه ورزش ملی فعالیت خود را ادامه داده‌اند.

